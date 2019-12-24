Почему нарушение правил является ключевым для сохранения искры в отношениях: необычные идеи

Когда вы в последний раз нарушали правила? Вы должны знать, что когда вы нарушаете правила, вы чувствуете себя эмоционально сильнее и делаете именно то, что вы хотите делать, то есть чувствуете себя свободно. Вот почему в нарушении собственных правил есть что-то важное и необходимое для счастливых отношений.

Вы можете любить друг друга так же сильно, как раньше, но искра и восторг со временем могут исчезнуть. Поэтому, чтобы этого не произошло, психологи советуют нарушением правил поддерживать огонь в вашей паре, передает издание Mind Body Green.

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Нарушение запрета как желание. Да, порой нарушение правил заставляет вас нервничать из-за того, что вы думаете, что якобы не должны этого делать, однако сексолог Джек Морин говорит, что "нарушение запрета" – это основа желания.

К примеру, если кто-то в паре не чувствует себя достаточно уверенно, чтобы рассказать о своих скрытых желаниях, другой может предложить пойти с любимым человеком в секс-шоп, чтобы выбрать что-то, что понравится обоим.

Несколько идей для нарушения правил в отношениях:

Уйдите с вечеринки с парнем раньше и вместе прогуляйтесь или выпейте по дороге домой .

. Задержитесь дома с мужем/парнем на несколько часов утром. И делайте что-то, чего вы не делали раньше , так как нарушение правил и изменение нормы в паре приводит к бодрости.

, так как нарушение правил и изменение нормы в паре приводит к бодрости. Присылайте интересные предложения в СМС в течение дня или вечером. Это должно выглядеть не вульгарно, но очаровательно или даже сексуально.

в течение дня или вечером. Это должно выглядеть не вульгарно, но очаровательно или даже сексуально. Бросьте в рюкзак партнеру записку, в которой сказано: "Я видел/а вас в лифте (или где-то еще). Кто-то сказал вам, какие у вас яркие глаза?"



Экспериментируйте со своим партнером. Вспомните, какие у вас были грандиозные планы в юности? Так почему бы сейчас не воплотить их в жизнь!