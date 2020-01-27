Почему некоторые супруги живут счастливо годами, а другие быстро расстаются: исследование

Принимая брак, все пары обещают, что будут любить, уважать своих половинок и будут вместе до конца дней своих. Однако не все могут соблюсти обеты.

Интересное исследование

Психолог Джон Готман со своим коллегой Робертом Левенсоном решили выяснить, почему у одних здоровые отношения, а у других нет, передает The Atlantic.

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Они попросили пары рассказать об их отношениях: о том, как они встретились, о конфликтах и положительных моментах. При этом исследователи измеряли скорость кровотока и частоту сердечных сокращений. И через шесть лет ученые проверили, вместе ли эти пары до сих пор.

Результаты эксперимента: пары были счастливы и после шести лет вместе, либо расстались или были несчастными в браке. Поэтому исследователи, проанализировав данные, выделили четкие различия между парами в первой и второй группах.

Так, вторые выглядели спокойными во время интервью, однако их сердцебиение было быстрым, а потовые железы – активными. Готман обнаружил, что чем пары были физиологически более активными в лаборатории, тем быстрее их отношения ухудшались.

Почему у некоторых парах несчастливый брак?

Оказалось, что пары во второй группе строили свои отношения по принципу "бейся или беги". Это физиологическая реакция, возникающая в ответ на опасное событие, физическую травму или угрозу для жизни.

То есть даже когда они говорили о приятных или привычных аспектах своих отношений, они были готовы атаковать и подвергаться нападению. Из-за этого их пульс ускорялся, они становились более агрессивными друг к другу.

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У первой группы наоборот – было низкое физиологическое возбуждение. Пары были спокойны и чувствовали связь друг с другом. Это проявлялось в теплоте и нежной атмосфере, даже когда они спорили. Эти пары создавали комфортную среду друг для друга.

Как создать такую среду в семейной жизни?

Ученые выяснили, что в течение дня партнеры взаимодействовали между собой, они обсуждали все темы, которые их интересовали, признавали и уважали увлечения друг друга. Пары, которые все еще были вместе после шести лет, коммуницировали 87% своего времени. В девяти случаях из десяти они удовлетворяли эмоциональные потребности своего партнера.

Поэтому, если вы хотите иметь стабильные, здоровые отношения, часто проявляйте доброту. Потому что те пары, которые проявляют большой интерес к радости своего партнера, с большей вероятностью будут вместе.