Почему пара должна жить вместе до свадьбы: 5 важных аргументов

В современном мире многие пары живут вместе до свадьбы и это уже не вызывает столько протестов как 10-20 лет назад. Тем не менее, это не значит, что вам удастся совсем избежать укоряющих взглядов от членов семьи и друзей.

"Большинство людей оказываются первыми в своей семье, кто начинает жить вместе до свадьбы со своим избранником. Поэтому, когда вы нарушаете давние традиции, будьте готовыми к неодобрению со стороны близких", – объясняет международный эксперт по вопросам отношений Эйприл Масини, передает издание Brides.

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Но, по словам экспертов, есть ряд аргументов в пользу того, чтобы таки попробовать совместную жизнь до брака. Прежде всего, вы изрядно сэкономите на аренде одной квартиры вместо двух.

Вот 5 веских причин, почему пара должна жить вместе до свадьбы.

Вы получите возможность выяснить, насколько общими являются ваши бытовые привычки

До того, как давать клятвы и подписывать документы, вы получите бесценную практику жизни вместе до свадьбы.

"Вы выясните, насколько можете быть терпеливыми к особенностям поведения вашего партнера, и какие из этих особенностей являются для вас неприемлемыми", – подчеркивает эксперт по отношениям Джейн Грир.

Как предотвратить разрушение отношений из-за эгоизма? Например, если у вас "пунктик" по поводу чистоты в доме, а вашего любимого не слишком беспокоят кучи одежды и вещей по всей квартире, то это прекрасная возможность попробовать достичь в этом вопросе компромисса и выяснить, сможете ли вы это сделать вообще.

Кроме того, совместная жизнь с парнем или девушкой означает достижение баланса во всем, что касается сна и не только. "Вы сможете научиться синхронизировать свои ежедневные режимы. У вас будет возможность согласовать свои нужды так, чтобы они не препятствовали вашей сексуальной жизни", – подчеркнула эксперт.

Научитесь распределять домашние обязанности

Если вы решите жить вместе до свадьбы, вам придется вести домашнее хозяйство и совместный бюджет. Таким образом, вы получите больше времени на то, чтобы научиться сотрудничать и вместе решать различные проблемы.

Видимо, вы еще об этом не задумывались, но домашняя работа, такая как мытье посуды и сортировка грязного белья перед стиркой, не входит в список увлекательных занятий. Поэтому, лучше научиться распределять домашние обязанности до того, как пообещаете быть вместе всю оставшуюся жизнь.

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Получите представление о сексуальных аппетитах друг друга

Живя вместе, вы сможете изучить сексуальные потребности друг друга. Если захотите, интимная близость может быть хоть каждый день. Если же нуждаетесь в больших перерывах, лучше такие подробности выяснять до того, как жениться.

"Вы будете иметь возможность определить, насколько страстным является ваш избранник или избранница, и найти баланс в отношении частоты вашей близости, чтобы ваша сексуальная жизнь удовлетворяло обоих", – сказала Грир.

Конечно же, сначала ваша совместная жизнь больше будет напоминать медовый месяц. Итак, насладитесь им сполна, а потом переходите к серьезным разговорам и поиску компромиссов, когда начнет вырисовываться определенная стабильность.

Ознакомитесь с финансовыми привычками друг друга

Живя вместе, вы получите лучшее представление о том, как ваш избранник привык тратить деньги.

"Когда вы только встречались, ваши привычки распоряжаться деньгами не имели большого значения. Однако, когда начинаете жить вместе, финансы выходят на первый план", – говорят эксперты

Вам придется договариваться, кто будет оплачивать совместные покупки и счета за коммунальные услуги, находить общую точку зрения в отношении дискреционных расходов, и тому подобное. Возможно, один из вас откладывает ежемесячно "на черный день", а другой привык тратить всю зарплату до копейки.

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"Если Вы по уши в долгах и едва платите проценты кредиторам, а ваш возлюбленный тщательно следит, чтобы не просрочить льготный период по кредитке, вам есть много чего обсудить перед тем, как стать мужем и женой", – заверила Грир.

Вам следует как можно лучше синхронизировать свои привычки тратить и сберегать деньги, тогда вы будете готовы к незапланированным расходам или выплате долгов и иметь более реалистичное представление о будущем.

Вы увидите, какой будет ваша дальнейшая семейная жизнь

Хотя большинство сказок заканчивается свадьбой, семейная жизнь – это не только счастье и романтика. "Многие пары не осознают, что длительная жизнь вместе состоит преимущественно из будней. Если решитесь на совместную жизнь до свадьбы, будете иметь возможность попробовать, какой она будет на самом деле", – ответила Масини.

Ведь повседневность часто бывает довольно скучной. И хотя в браке вы будете иметь приятную компанию, чтобы скучать вместе, это еще не гарантирует, что вы не сломаетесь под давлением рутины.

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Жизнь в одном доме подготовит вас к не слишком приятным моментам, чтобы потом они не стали для вас шокирующей неожиданностью. Стоит ли жить с парнем до свадьбы? Решать вам. Но рекомендуем попробовать воспользоваться возможностью, чтобы подготовиться к реалиям семейной жизни.