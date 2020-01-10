Почему пары восстанавливают отношения после разрыва: научное объяснение
Более трети пар, которые разводятся, потом возвращаются в "старые" отношения. Однако ученые объясняют, что такое воссоединение может быть неплохой идеей. Так, исследование показывает, что это происходит из-за того, что партнеры, в первую очередь, неоднозначны.
Обычная мудрость гласит, что лучше после разрыва избегать своего "старого пламени" (то есть не возвращаться к бывшему/бывшей), но реальность доказывает, что многие пары снова восстанавливают отношения.
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Почему пары восстанавливают отношения
На самом деле более трети всех разведенных пар возвращаются обратно в отношения. Самой популярной причиной является то, что люди думали, что их партнер, возможно, изменился. Однако, новое исследование, опубликованное в Social Social Psychological and Personality Science, показало, что причины восстановления отношений среди молодых пар более разнообразны.
Ответы меняются от оптимизма, что "на этот раз все будет по-другому", к чувству семейных обязанностей или страха перед неуверенностью, что будет дальше. Две трети респондентов сказали, что хотят снова сойтись из-за близости и зависимость, которую они имеют со своим партнером.
Пары снова сходятся / Фото Freestocks
Исследования также показывают еще один общий факт: разрыв ощущается тяжелее для человека, который был инициатором развода, чем того, которую покинули. Почему? Ибо тот, кто решил первым разорвать отношения, сталкивается с сомнениями относительно правильности выбора.
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Второй шанс для отношений является хорошей идеей
Но по-настоящему важным стало выявление того, что восстановление отношений на самом деле является хорошей идеей. По словам психолога, доктора наук Ноеллы Нельсон, пока нет серьезных проблем, таких как жестокое обращение в отношениях, а каждый партнер по-настоящему заботится о другом, второй шанс для восстановления отношений может сработать.
Если вы рассматриваете возможность возвращения к партнеру, будьте абсолютно честны с собой. Изучите мотивы этого. Не сходитесь из-за того, что вы одиноки, вам скучно или вы боитесь, что никогда не найдете другого,
– добавила она.
Психолог заверила, чтобы перед возвращением вы убедились, что учитесь на ошибках. Что-то должно измениться, чтобы заставить отношения работать во второй раз. Иначе те же конфликты снова возникнут. Каждый партнер должен понимать и быть готовым работать над тем, что повлекло разрыв.
Вопросы, которые следует задать себе перед тем, как вернуться к бывшим
- Почему я хочу помириться с этим человеком?
- Могу ли я быть счастливым/счастливой с кем-то другим?
- Что думают об этом мои друзья и семья?
- В чем я нуждаюсь в отношениях?
- Существует ли закономерность повторения плохого поведения?
- Что изменит второй шанс?
- Мы примем друг друга?
- Что я готов сделать, чтобы убедиться, что в этот раз все будет лучше?
- Прошло ли достаточно времени, чтобы мы увидели реальные изменения?
- Есть ли незаконченные дела (что-то недоговорили и т.д.)?