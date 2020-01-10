Почему пары восстанавливают отношения после разрыва: научное объяснение

Более трети пар, которые разводятся, потом возвращаются в "старые" отношения. Однако ученые объясняют, что такое воссоединение может быть неплохой идеей. Так, исследование показывает, что это происходит из-за того, что партнеры, в первую очередь, неоднозначны.

Обычная мудрость гласит, что лучше после разрыва избегать своего "старого пламени" (то есть не возвращаться к бывшему/бывшей), но реальность доказывает, что многие пары снова восстанавливают отношения.

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Почему пары восстанавливают отношения

На самом деле более трети всех разведенных пар возвращаются обратно в отношения. Самой популярной причиной является то, что люди думали, что их партнер, возможно, изменился. Однако, новое исследование, опубликованное в Social Social Psychological and Personality Science, показало, что причины восстановления отношений среди молодых пар более разнообразны.

Ответы меняются от оптимизма, что "на этот раз все будет по-другому", к чувству семейных обязанностей или страха перед неуверенностью, что будет дальше. Две трети респондентов сказали, что хотят снова сойтись из-за близости и зависимость, которую они имеют со своим партнером.



Пары снова сходятся / Фото Freestocks

Исследования также показывают еще один общий факт: разрыв ощущается тяжелее для человека, который был инициатором развода, чем того, которую покинули. Почему? Ибо тот, кто решил первым разорвать отношения, сталкивается с сомнениями относительно правильности выбора.

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Второй шанс для отношений является хорошей идеей

Но по-настоящему важным стало выявление того, что восстановление отношений на самом деле является хорошей идеей. По словам психолога, доктора наук Ноеллы Нельсон, пока нет серьезных проблем, таких как жестокое обращение в отношениях, а каждый партнер по-настоящему заботится о другом, второй шанс для восстановления отношений может сработать.

Если вы рассматриваете возможность возвращения к партнеру, будьте абсолютно честны с собой. Изучите мотивы этого. Не сходитесь из-за того, что вы одиноки, вам скучно или вы боитесь, что никогда не найдете другого,

– добавила она.

Психолог заверила, чтобы перед возвращением вы убедились, что учитесь на ошибках. Что-то должно измениться, чтобы заставить отношения работать во второй раз. Иначе те же конфликты снова возникнут. Каждый партнер должен понимать и быть готовым работать над тем, что повлекло разрыв.

Вопросы, которые следует задать себе перед тем, как вернуться к бывшим