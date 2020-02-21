Почему подростки публикуют много селфи в соцсетях и как к этому относиться родителям

Девушки-подростки часто проводят много времени для того, чтобы сделать, обработать и опубликовать собственное селфи в соцсетях, что вызывает беспокойство у их родителей. Как показывают исследования, это связано с плохим имиджем или внешним видом ребенка.

Исследование ученых университета Аризоны показало, что время, вложенное в создание и выбор идеального селфи, связано с тем, что девочки стесняются своего тела, волнуются из-за своей внешности и негативной оценки сверстников, передает издание Medical Xpress.

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Выводы исследователей основывались на исследовании девушек-подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Они приняли участие в онлайн-опросе, в котором отвечали на вопросы о том, как часто делятся селфи в социальных медиа, или редактируют фотографии и как много времени на это тратят.

Исследователи выяснили, что девочки чаще, чем мальчики, беспокоятся о собственной внешности и считают себя некрасивыми, поэтому и редактируют фото. Это впоследствии может привести к таким проблемам, как депрессия и нарушения питания.

Как утверждают исследователи, родители девочек-подростков должны знать о таких признаках, в частности много селфи и приложений для обработки фото на их телефонах. "Если подросток, кажется, одержим селфи, то, возможно, вам стоит серьезно поговорить с ребенком", – добавляют ученые. Отметим, что вести эти разговоры в очень раннем возрасте – это один из способов избежать проблем в будущем.

Как окружающие относятся к селфи подростков? Ранее ученые доказали, что любители селфи вызывают негативную реакцию гораздо чаще, чем те, кто делает другой формат фото. Это, вероятно, происходит из-за того, что селфи выглядят надуманными, неестественными и являются признаком нарциссизма.