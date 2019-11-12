Почему родители кричат на детей: специалисты назвали две основные причины

Воспитывать ребенка – не просто, поскольку всегда во время разговора с меньшими следует держать себя в руках. Однако не всем родителям это удается, и они начинают кричать на детей.

Как пишет ресурс La Vida Es Rica, существуют две основные причины, почему так происходит.

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Прежде всего, крик на ребенка является следствием потери контроля над собственными эмоциями, в результате чего стресс берет верх над человеком, и она выливает весь свой негатив на близких – на детей.

Кроме того, таким образом люди копируют поведение своих родителей, которые также кричали на детей. Обычно это происходит с представителями тех семей, где было принято решать конфликты с помощью крика. Следовательно, дети это запомнят и в будущем будут повторять родительские ошибки.

К слову, недавно известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась советами, как не накричать и не сорваться на ребенке.

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