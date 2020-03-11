Почему стоит читать ребенку вслух и как это влияет на развитие малыша: исследование

По статистике, родители детей старшего возраста читают им значительно меньше, или вообще перестают это делать в начальной школе, ведь ребенок уже умеет читать сам. Однако научные исследования доказывают, что даже простой ритуал чтения сказки на ночь даст ребенку возможность стать значительно умнее, добрее и сообразительней.

Ведь уровень чтения глазами у ребенка часто отстает от уровня понимания текста на слух. Самостоятельно часто ребенок, как правило, читает только простые истории, однако, когда ему читают взрослые, он понимает даже "Хоббита" или "Властелина колец", пишет The conversation.

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Почему стоит читать вслух детям?

Когнитивные способности

Дети, которым читают, слышат сложную лексику, по сравнению с бытовыми выражениями "ешь кашу" и "надень шапку".

По данным недавнего исследования Университета штата Огайо, уже в пятилетнем возрасте разрыв в количестве слов, которыми обладают дети из семей, которые читают и которые не читают, составляет сотни тысяч. Ученые доказывают, что количество слов в детском лексиконе коррелирует с уровнем интеллекта, ведь услышанные слова влияют на академическую успеваемость.



Читайте детям вслух, это влияет на их успеваемость / Фото Pinterest

А в начальной школе она заключается как раз в умении прочитать и разобраться в прочитанном. Навыки аудирования, письма и разговорной речи и уровень понимания того, что рассказывает учитель, – все это зависит от того, слышал ли ребенок в семье сложноподчиненные предложения.

Эмпатия, понимание других

Чтение вслух помогает ребенку получить эмоциональный опыт, с которым в реальной жизни сталкиваться не обязательно. Умение понять точку зрения другого, его мотивы – это помогает ребенку психологически развивается, пока ему читают.

Ученые из Кембриджа, например, выяснили, что художественная литература – это средство, которое помогает молодежи "прокачивать тайную мышцу" – умение сочувствовать и понимать других, а голландские ученые считают, что любители волшебных миров более отзывчивы и терпимы к другим.

Сейчас эмоциональный интеллект, в частности чтение вслух детям, обеспечивает малышей специальной лексикой для разговора о чувствах, поиск себя и для сопереживания другим.

Образное мышление

Американские исследователи изучили мозг детей с помощью МРТ, пока те слушали запись рассказов и фоновых шумов. Оказалось, эффект между этими занятиями совершенно разный.

При чтении мозг проявляет сильную активность в тех частях, которые связаны с повествовательным пониманием и визуальными образами. Чем больше малышам читали родители, тем активнее отзывался мозг на эти истории.



Чтение развивает воображение у ребенка / Фото Liza

Социальное развитие и внимание

Многие родители уверяют, что в современном мире дети испортились: они испытывают трудности с вниманием, гиперактивность, клиповое мышление. Что делать? Научные данные свидетельствуют о благотворном влиянии родительского чтения на поведение детей – оно помогает снизить риск развития проблем с вниманием и гиперактивностью.

Почему так? У ученых есть версия, что совместное чтение делает всех счастливее и детям нужно меньше хулиганить, чтобы привлечь внимание взрослого. Другой вариант: у детей лучше развивается социально-эмоциональная сфера, потому что они получают определенные модели поведения в сложных ситуациях, инструментарий, пусть даже в форме новой лексики, для решения своих задач.

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Улучшение памяти

Слушать, как отец читает о приключениях и время от времени пытается вздремнуть – это определенная работа для ребенка. Ведь они должны все время его будить и удерживать в памяти всех плохих персонажей и предыдущие события.

Кроме того, связь памяти и чтения вслух зафиксировали у людей, которые сами читали вслух. Считают, что на память слушателей это влияет не менее позитивно.

Снятие стресса

Среди всех занятий, которыми мы можем порадовать детей, чтение – одно из самых замечательных. Оно захватывает, перемещает нас в пространстве и времени, позволяет останавливаться и пообщаться, смеяться и грустить, обниматься или стоять на руках.