Чтобы ребенок чувствовал тепло и заботу, родителям не обязательно постоянно его баловать или дарить подарки. Лучше каждый день показывать свою безграничную любовь. Ведь каждый папа и мама любят своего малыша без каких-либо причин. Поэтому не жалейте для малышей теплых слов и объятий.

Некоторые дети даже не считают, что родители их любят, или не замечают этого. Поэтому издание First Things опубликовало несколько советов, которые помогут показать малышам, что вы их любите.

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Есть множество способов, как показывать заботу и любовь детям. Главное – делать это ежедневно. Так ребенок научится и сам проявлять нежность к родителям, и будет расти уверенным в себе.

Как показать ребенку, что вы его любите

Понимайте сердце своего ребенка

Доктор Гэри Чапман уверяет, что иногда представления родителей о том, что они общаются с любовью с малышами, не совпадает с тем, как их дети "чувствуют" любовь. Так, взрослые могут сказать много любящих и теплых слов, но ребенок больше всего может чувствовать себя любимым только тогда, когда родители проводят с ним время.

Что для ребенка может означать любовь?

Любовь – проведенное с ними время (когда дети просят вас прийти и поиграть с ними).

Любовь – это утверждающие слова и поддержка (когда малыши спрашивают, считаете ли вы, что рисунок, который они нарисовали, красивый, гордитесь ли вы ими).

Любовь – помочь им (когда они обращаются к вам за помощью относительно домашних дел или спрашивают какие-то советы).

Любовь – это физическая связь (когда дети хотят сесть возле вас и обняться).

Любовь – это подарки и знаки привязанности ( когда малышня любит делать что-то для вас, к примеру, сделать открытку или нарисовать вам рисунок и тому подобное).

Проводите время с ними

"Мы можем победить себя, сказав, например: "Я не провожу много времени со своими детьми, но когда я это делаю, я делаю для них все самое лучшее. Да, прекрасно радовать детей, но нашим детям на самом деле нужно, чтобы мы проводили с ними много времени. И заменителя этому нету, потому что для детей любовь – это время, проведенное вместе", – говорит доктор Гэри Чапман.



Уделяйте своим детям больше времени / Фото 1+1

Создайте семейные традиции

Семейные традиции, ритуалы и даже спланированный распорядок дня обеспечивают предсказуемость, а это помогает детям ощущать себя в безопасности. Потому что именно в такие моменты дети чувствуют себя любимыми и могут проявлять счастье. Ужины всей семьей, игры вечером по пятницам и прочее показывают детям, что их любят.

Больше общайтесь с детьми и слушайте их

Ваши слова играю т большую роль и могут влиять на малышей. К тому же, не только то, что вы говорите, но и как вы это говорите. Так, разъяренную фразу "Потому что я это сказал/ла!" можно заменить спокойными словами: "Вот почему это важно". Не стоит недооценивать силу своих слов, потому что это формирует представление ребенка о том, как вы относитесь к нему.

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И всегда очень внимательно слушайте. Так как многие дети говорят, что родители говорят к ним, но не с ними. Вы не можете заставить своего ребенка разговаривать с вами, но вы можете присутствовать и создать атмосферу, где разговор будет приятным для ребенка. Не спешите высказать собственное суждение или "зачитать лекцию".

Говорите "Я тебя люблю"

Не просто на день рождения или другие праздники, а тогда, когда дети не надеются услышать эти слова. Так, ваше чадо поймет, что вы его действительно любите.

Другие фразы, которые можно сказать вместо "Я тебя люблю":