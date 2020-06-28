Как помочь своим детям стать лучшими друзьями: важные советы
Иногда братья и сестры бьются и конфликтуют, а порой – становятся лучшими друзьями, переживая общие происшествия. Как же сделать так, чтобы ваши чада подружились – читайте советы экспертов.
Доктор Джон Готтман говорит, что нужно помочь детям создать "запас хороших впечатлений". Так, чтобы пережить один негативный момент, людям нужно пережить вместе 6-7 положительных моментов, пишет Womo.
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Поэтому, если ваши дети поссорились, помогите получить как можно больше удовольствия от совместной деятельности.
Как помочь своим детям стать лучшими друзьями
- Посмотрите, что их сближает
,Родителям стоит замечать все виды деятельности, которые объединяют их детей. Но иногда здесь бывает сложно разобраться. К примеру, если сестренка хочет играть в магазин, а брат – в космонавтов, то предложите им игру в магазин на Луне. Так, предлагайте хотя бы одно занятие в день, которое нравится им обоим.
- Не прерывайте раньше времени их игры
Если вы видите, что дети очень увлечены игрой, то не перебивайте их и дайте спокойно поиграть. Это поможет им сблизиться.
А когда дети поссорятся, предложите то, что им понравится делать вместе с вами: готовить печенье или смотреть мультики.
- Используйте гормоны счастья
Это поможет укрепить связь между вашими детьми. Поэтому пускай они смеются, играют на свежем воздухе, танцуют, поют и т.д., чтобы это их веселило.
Брат и сестра / Фото Pinimg
И всегда старайтесь сделать так, чтобы дети желали друг другу "спокойной ночи" и говорили "Я тебя люблю". В некоторых семьях старшие дети читают младшим перед сном, это тоже магический ритуал.
- Традиция "особого времени"
Предложите малышу традицию "особого времени" – назначьте 10 минут в день, которые они должны проводить вместе. Если вы введете время, проведенное вместе, в обычный распорядок дня, то ваши дети привыкнут друг к другу.
- Жалейте и поддерживайте
Также формируйте у детей привычку жалеть друг друга, поддерживать и защищать. Например, если кто-то ударился или поранился, пусть все бросят игру и помогают тому, кому плохо.
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Родители также должны помогать детям решать конфликты так, чтобы никто не был прав. И хотя ссоры и драки между детьми в одной семье – это достаточно ожидаемое явление, взрослые должны воздержаться от того, чтобы стать на чью-то сторону. Нужно научить детей решать конфликты мирно, искать взаимовыгодные решения.
И, конечно, для того, чтобы ваши дети дружили, вам самим нужно построить прочные отношения с каждым ребенком, чтобы ребенок знал, что у родителей достаточно любви для обоих.