Иногда братья и сестры бьются и конфликтуют, а порой – становятся лучшими друзьями, переживая общие происшествия. Как же сделать так, чтобы ваши чада подружились – читайте советы экспертов.

Доктор Джон Готтман говорит, что нужно помочь детям создать "запас хороших впечатлений". Так, чтобы пережить один негативный момент, людям нужно пережить вместе 6-7 положительных моментов, пишет Womo.

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Поэтому, если ваши дети поссорились, помогите получить как можно больше удовольствия от совместной деятельности.

Как помочь своим детям стать лучшими друзьями

Посмотрите, что их сближает

,Родителям стоит замечать все виды деятельности, которые объединяют их детей. Но иногда здесь бывает сложно разобраться. К примеру, если сестренка хочет играть в магазин, а брат – в космонавтов, то предложите им игру в магазин на Луне. Так, предлагайте хотя бы одно занятие в день, которое нравится им обоим.

Не прерывайте раньше времени их игры

Если вы видите, что дети очень увлечены игрой, то не перебивайте их и дайте спокойно поиграть. Это поможет им сблизиться.

А когда дети поссорятся, предложите то, что им понравится делать вместе с вами: готовить печенье или смотреть мультики.

Используйте гормоны счастья

Это поможет укрепить связь между вашими детьми. Поэтому пускай они смеются, играют на свежем воздухе, танцуют, поют и т.д., чтобы это их веселило.

Брат и сестра / Фото Pinimg

И всегда старайтесь сделать так, чтобы дети желали друг другу "спокойной ночи" и говорили "Я тебя люблю". В некоторых семьях старшие дети читают младшим перед сном, это тоже магический ритуал.

Традиция "особого времени"

Предложите малышу традицию "особого времени" – назначьте 10 минут в день, которые они должны проводить вместе. Если вы введете время, проведенное вместе, в обычный распорядок дня, то ваши дети привыкнут друг к другу.

Жалейте и поддерживайте

Также формируйте у детей привычку жалеть друг друга, поддерживать и защищать. Например, если кто-то ударился или поранился, пусть все бросят игру и помогают тому, кому плохо.

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Родители также должны помогать детям решать конфликты так, чтобы никто не был прав. И хотя ссоры и драки между детьми в одной семье – это достаточно ожидаемое явление, взрослые должны воздержаться от того, чтобы стать на чью-то сторону. Нужно научить детей решать конфликты мирно, искать взаимовыгодные решения.

И, конечно, для того, чтобы ваши дети дружили, вам самим нужно построить прочные отношения с каждым ребенком, чтобы ребенок знал, что у родителей достаточно любви для обоих.