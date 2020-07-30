Многие люди имеют неправильное представление о любви. Ведь многие из нас создавали в голове понятие о любви от знакомых пар или за примерами фильмов или книг, и со временем начали верить только в эти убеждения. Но придерживаясь таких стереотипов, парам еще сложнее построить счастливые и здоровые отношения.

И лишь отпустив ложные представления о любви, вы сможете построить счастливые отношения. Потому что если вы будете продолжать верить этим вещам, то ваша личная жизнь рискует быть токсичной, пишет Lady.Tochka.

Интересно Раскрыли тайну совместимости людей в паре: что главное для хороших отношений

6 самых популярных стереотипов об отношениях, которые только портят все

Вы ждете того идеального человека, в котором полюбите все

Вы, конечно, можете верить, что есть идеальные люди, но это не так. Все имеют свои недостатки, и как бы вы не пытались полюбить их в партнере, у вас это не получится.

На самом деле смысл не в том, чтобы найти кого-то без недостатков, а в том, чтобы найти человека, которого действительно будете любить. И тогда его недостатки не будут доводить вас до состояния нервного срыва.

Любовь приходит сама по себе

Так бывает только в сказках и фильмах, в реальной жизни вы вряд ли случайным образом проснетесь в объятиях идеального парня. Отношения требуют времени, работы над собой и определенных жертв (например, терпеть недостатки друг друга).

Конечно, оба партнера могут хотеть отношений, но если вы не будете решать конфликты и не будет желания идти на компромисс и уступать, то ваша любовь не продлится долго.

Над своими отношениями надо работать / фото inlviv

Любые отношения приносят людям страдания

Так, многие люди испытывают страдания от любви, но все же, большинство – встречает своего человека и влюбляется, никогда не разбивая свое сердце. Отношения не должны вредить вам или разрушать вашу жизнь.

Кроме того, ваш партнер не должен относиться к вам, как к тряпке или манипулировать вами ради развлечения. Помните, если отношения делают вас несчастными, то, пожалуй, не просто не ваш человек, поэтому не надо терпеть страдания.

Любовь решает все проблемы

Любовь важна для каждого человека и она может делать вас счастливыми, но она не избавит вас от других проблем, с которыми вам придется столкнуться в жизни. Если вы и ваш партнер не можете общаться или решать определенные проблемы, то ваши отношения не будут приносить вам счастье. И тут даже неважно, насколько вы любите друг друга.

Интересно Как с возрастом меняется ваше отношение к свиданиям: 5 важных вещей

Секс не важен

Почему-то много людей так думает, но это не правда. Ведь если вам не нравится заниматься сексом с вашим партнером, то будет трудно иметь здоровые долгосрочные отношения. Почему? Потому что в паре очень важно чувствовать себя довольными, расслабленными и счастливыми.

Партнер должен быть твоим лучшим другом

Здесь речь идет о том, чтобы иметь общие взгляды на жизнь и цели. Когда оба партнера могут говорить о том, что их волнует.

Но ни в коем случае ваша вторая половинка не должна заменять друзей или быть единственной, на кого вы можете положиться или попросить совета. Даже если вы доверяете ему/ей, дружите и с другими людьми.