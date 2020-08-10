Пандемия коронавируса отрицательно повлияла не только на экономическую сферу жизни, но и на социальную. Люди все больше переходят в виртуальное общение, а карантинные ограничения заставляют больше сидеть дома. Особенно пострадали в такой ситуации матери, которые имеют в разы больше случаев депрессии, чем их мужья.

Согласно опросу Pew Research Center, женщины имеют большие показатели психологического стресса в сравнении с мужчинами. Также новые данные, опубликованные Mental Health America (MHA), указывают на резкий рост депрессии и тревожности в этом году на основе онлайн-скрининговых обследований психического здоровья. Количество ежедневных онлайн-скринингов на депрессию в июне выросло на 457% больше, чем в январе этого года.

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В частности, согласно последним данным Бюро переписи населения США, 1 из 3 американцев уже сообщил о симптомах тревожности или депрессии в июле, а мамы с маленькими детьми вошли в число наиболее пострадавших групп. Именно матери, число которых составляет 74% среди всех опрошенных, чувствуют себя психически хуже с начала пандемии коронавируса.

По мнению доцента кафедры социологии Университета имени Макмастера Марисы Янг, матери столкнулись с огромным стрессом, ведь они с большей вероятностью живут от зарплаты до зарплаты и столкнулись с большими финансовыми рисками (включая выселение) во время экономического кризиса. Они также не могут положиться только на мужчин, ведь новые исследования показывают, что во время пандемии матери сократили свое рабочее время в четыре-пять раз больше, чем мужчины, что поставило под угрозу их профессиональное будущее из-за неравномерного бремени ухода за детьми.



Матери вынуждены были отказаться от работы на время карантина из-за домашних обязанностей / Фото: Pexels

Такой стресс, по мнению исследовательницы, может привести к физическим реакциям, включая панические атаки. В сети уже появилась информация, что почти у 20% взрослых в США были панические атаки из-за новости о пандемии. Данные Google показывают, что количество запросов "симптомы панической атаки" увеличилась на 100% когда началась пандемия, и резко увеличилось количество звонков на горячие линии психического здоровья.