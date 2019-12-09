Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора

Принтеры дома – очень удобная вещь. А бумага и чернила для принтеров – важный элемент для качественного результата.

Как быстро бы ни развивались технологии, время от времени мы в повседневной жизни сталкиваемся с необходимостью распечатать документы, билеты, квитанции, учебные работы и другие необходимые официальные бумаги. А когда речь идет также и о цветной печати, то часто это уже не столько необходимость, сколько желание благодаря таким возможностям напечатать фотографии, открытки и даже элементы декора для дома на праздники.

Всегда качество полученного изображения или текста после печати зависит от правильного выбора чернил и бумаги для принтера. На рынке представлено множество вариантов – бюджетных и дорогих. И, кстати, дорого не всегда означает качественно. Поэтому только стоимостью руководствоваться не стоит.

Выбор бумаги для печати

В первую очередь необходимо определиться с тем, что именно вам необходимо печатать чаще. Это первое, что нужно выяснить перед покупкой – это будет цветная печать, фото, офисная важна документация или печать для домашнего неоднократного использования. Поэтому пройдемся по всем пунктам, чтобы разобраться лучше.

Бумага для важных документов

Речь идет о документах для долгосрочного хранения, а не неоднократного использования. Для таких видов печати используют премиальную бумагу или листы А класса. Такой вид бумаги даже через несколько лет будет с точностью отображать контрастность печати и цвет.

Такая бумага имеет плотность обычно выше той, которая у стандартной офисной бумаги. Этот параметр может достигать 20 г/м2. Еще один важный показатель – белизна листа. Для печати важных документов договоров белизна не может быть ниже 160 CIE. Чем выше будет этот показатель, тем лучше.

Офисная бумага широкого пользования

Требования к такой бумаги не так высоки, как для предыдущего вида. Но потому, что такая бумага быстро расходуется, то важно, чтобы его качество не навредило самому принтеру. Офисная бумага должна иметь оптимальные параметры жесткости, влажности (4,5-4,6%) и толщины.

Белизна бумаги тоже важна, это влияет на легкость чтения. Для бумаги офисного использования оптимальный показатель белизны начинается от 146 CIE, а плотность не может быть ниже 80 г/м2.

Бумага для документов домашнего использования

Это тот случай, когда можно сэкономить и выбрать бюджетный вариант. Однако материалы для печати не должны вредить технике. К примеру, для струйного принтера ни в коем случае нельзя использовать запыленные и плохо обрезанные листы.

Важно знать, что бумага низкого качества впитывает 90% краски. А то, что остается, оседает в самом принтере, и, в результате, может стать причиной поломки. И нюансов много: слишком плотные листы принтер может помять, а недостаточно плотные – зажевать или порвать. В результате, удар на себя принимает сам принтер.

Нужно помнить, что листы должны иметь однородную структуру без каких-либо вкраплений и шероховатостей и бумага должна иметь идеально ровные края.

Правильный выбор бумаги поможет получить максимально качественную печать в любое время и в любом количестве. К примеру, если речь идет о черно-белой печати, то принтеры Canon могут напечатать 12 000 страниц, а относительно цветной печати – это цифра достигает 7 тысяч листов.

Отдельно стоит выделить печать фото и выбор бумаги именно для таких случаев.

Фотобумага для печати фотографий

Конечно, фото можно распечатать и на обычной бумаге, но если вы хотите получить качественное изображение, то стоит приобрести специальную бумагу с покрытием. При выборе нужно обратить внимание на тип покрытия. Именно оно улучшает поглощение краски и не дает ей растекаться.

Выбирая фотобумагу, можно пользоваться следующими ориентирами:

У обычной глянцевой бумаги кремовых оттенков – минимальное искажение цвета при печати.

Матовая бумага дает более контрастные фотографии и более глубокий черный цвет.

Матовая бумага класса "премиум" предназначена для печати с высоким разрешением, и, таким образом, дает более реалистичное изображение.

Чем выше степень белизны покрытия фотобумаги, тем более вероятны искажения цвета. Фотографии на белой и сине-белой бумаге, скорее всего, будут казаться неестественными.

Благодаря фотобумаге и принтеру дома, можно напечатать фото не тратя лишних средств и экономя время. А еще – это всегда удовольствие от результата. Ведь никогда не знаете, какого качества могут быть фото, если печатать их в фотосалонах. Благодаря принтерам Canon можно напечатать много фото не выходя из дома, ведь он способен напечатать 2 тысячи фотографий.

С бумагой мы разобрались. Но на качество документов и фото влияет не только бумага, но и чернила, которыми заправляется принтер. Если все подобрано правильно, то это, в первую очередь:

непрерывная печать

многократное удешевление себестоимости печати

продление срока службы печатающей головки

Выбор чернил для принтера

Сейчас это тоже дело не из легких, ведь вариантов множество – все тоже зависит от ваших потребностей и целей.

В частности, есть удобные картриджи с системой Canon FINE Cartridge. Он имеет лишь две составляющие – цветной картридж для отличного печати цветных изображений и черный картридж для точной и четкой печати текстов.

Система Canon single ink обеспечивает яркую печать и невероятную цветопередачу с помощью 5 или более отдельных цветов. Если ресурсы определенного цвета исчерпаны, то можно заменить только отдельные цвета.

Какие бывают чернила для принтеров

Пигментные . Содержат твердые органические/неорганические частицы размером около 0.1 мкм. Такие расходные материалы позволяют распечатывать долговечные фотографии, которые длительное время не выгорают и не боятся влажности. Их недостаток в том, что они не совместимы с глянцевым бумагой, так как не высыхают на ней и смазываются.

. Содержат твердые органические/неорганические частицы размером около 0.1 мкм. Такие расходные материалы позволяют распечатывать долговечные фотографии, которые длительное время не выгорают и не боятся влажности. Их недостаток в том, что они не совместимы с глянцевым бумагой, так как не высыхают на ней и смазываются. Водорастворимые . В отличие от пигментных, водорастворимые чернила абсолютно безопасны, поскольку не содержат твердых компонентов. Они сделаны из красителя, растворенного в воде, поэтому быстро проникают в структуру как глянцевой, так и матовой фотобумаги и моментально высыхают. Такие чернила часто используют для печати именно фотографий. Преимущество данных расходных материалов в их дешевизне.

. В отличие от пигментных, водорастворимые чернила абсолютно безопасны, поскольку не содержат твердых компонентов. Они сделаны из красителя, растворенного в воде, поэтому быстро проникают в структуру как глянцевой, так и матовой фотобумаги и моментально высыхают. Такие чернила часто используют для печати именно фотографий. Преимущество данных расходных материалов в их дешевизне. Сублимационные. Тоже сделаны на пигментной основе, но предназначены для печати на специальной бумаге или пленке надписей или изображений, которые затем переносятся с помощью термопресса на различные сувениры и одежду. Они отличаются стойкостью, яркостью и долговечностью.

Большое преимущество водорастворимых чернил в том, что они совместимы практически со всеми моделями принтеров, в частности с принтерами Canon.

Если вы хотите не переживать о вопросах поиска места для печати и качества результата, то принтеры Canon с правильным выбором бумаги и чернил – это то, что облегчит вашу жизнь. Ведь это возможность печатать все, что нужно, большими объемами, качественно, бюджетно и просто у себя дома. Производитель Canon уже давно хорошо зарекомендовал себя как надежный производитель техники для дома как на мировом, так и украинском рынке.