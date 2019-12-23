Пробирает до слез: трогательные фото пап с малышами

Общество привыкло, что представители сильного пола по сути своей всегда сдержанны в эмоциях и лишены сентиментальности. Однако мужественные мужчины не боятся показаться слабыми и не стесняются проявлять свои чувства, если это касается их детей или возлюбленных.

Ниже опубликованы фотографии настоящих пап, эмоции которых пробирают до слез.

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На первом фото трогательная реакция мужчины, который впервые увидел свою ребенка. На фотографии изображена женщина, которая только родила малыша и ее мужа, который крепко сжимает ее руку и не может сдержать собственные эмоции. Папа плачет от счастья.



Невероятная реакция папы на рождение малыша

Следующая фотография показывает отца, который провел много времени с сыном. Он очень устал, поэтому уснул вместе с малышом на диване. Такие фото доказывают, что мужчины сделают все для своего ребенка, потеряв на это столько времени и сил, сколько нужно.



Папа и сына накормил, и спать убаюкал его

На третьем фото все узнают известного актера Дуэйна Джонсона, который решил накормить свою жену с ложечки. А все потому, что руки женщины занята, ведь она сама держит и кормит грудью малыша. "Я справлюсь с этой задачей. Пока Лорен занята кормлением ребенка, я с удовольствием покормлю мамочку", – написал Джонсон в соцсети.



Дуэйн Джонсон кормит жену из ложечки

Далее фото трогает своим обаянием. На нем изображен мужчина, который нежно, с любовью и заботой обнимает и целует в щечку своего малыша.



Папа целует в щечку своего ребенка

Следующее фото подписано "Папина дочка". На снимке муж спит на кровати, а рядом с ним девочка в такой же позе. Фото просто умиляет.



Папа уснул вместе с дочкой

Далее на фото изображен папа с дочкой, которые вместе пьют чай. Заметно, что дочка счастлива от таких кухонных чаепитий, а папочка рад проводить время с ребенком.



Папа решил поиграть с дочкой

Следующее фото доказывает, что папочка этих малышей-герой. Ведь мужчина держит на руках троих своих детей. Хотя воспитывать больше, чем одного ребенка, тяжело, поэтому невозможно представить, как папа может справиться с детьми.



Папа усыпил троих детей одновременно

Далее можно заметить известного певца Джастина Тимберлейка, который очаровал поклонником милым фото со своим сыном. Заметим, что с 2012 года Тимберлейк в браке с голливудской актрисой Джессикой Бил. Сейчас знаменитости воспитывают сына и счастливы вместе.



Джастин Тимберлейк со своим сыном

На фотографии фотограф снял неподдельные чувства. Мужчина нежно целует и обнимает своего многомесячную ребенка. Такие фото показывают, что дети – это все для родителей, и папочки могут искренне любить детей.



Папа целует своего ребенка

Еще одно фото доказывает, что папа может все, даже то, что не может сделать мама. Так, мужчина поднял сына над головой и держит одной рукой. Но не стоит волноваться, потому что папа точно будет осторожным со своим малышом и крепко держит его.



Папа держит ребенка одной рукой