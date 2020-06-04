В 2015 году трое друзей из Днепра Дмитрий Стародубов, Юрий Кондратенко и Денис Антипов основали собственный крафтовый бизнес MrPops по производству мороженого. Сейчас у них более 100 точек по всей Украине, а для изготовления мороженого берут только натуральные ингредиенты.

Журналисты издания Сегодня поговорили с одним из основателей бренда MrPops – Дмитрием Стародубовым – и расспросили у него, как однажды три товарища решили начать производство мороженого.

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Как возникла идея сделать мороженое

Дмитрий рассказал, что он с друзьями всегда вместе ездили отдыхать, пробовали что-то интересное, посещали различные рестораны. "Юрий у нас фанат канала Food Network, и идея пошла именно оттуда. Юра увидел там формат мороженого 20-х годов – попсикл (мороженое на палочке с фруктовыми добавками), которое было популярным в Латинской Америке, Мексике, США", – говорит Дмитрий.

Поэтому ребята взяли за основу идею простого продукта и решили, что все должно быть натуральным. Сначала это было просто как хобби, ведь они хотели сделать хороший продукт, который подарит правильные эмоции. А потом решили сделать из этого заработок.

Как близкие отреагировали на идею делать мороженое? По словам Дмитрия, все люди в их окружении – достаточно спокойные и авантюрные, без предрассудков или стереотипов.

Где изначально производили мороженое

Сначала это была маленькая арендованная кухня – так сказать, небольшая комната с разделочным столом из нержавейки, морозильной камерой, формами, где все делалось своими руками.

Каким был первый вкус? Дмитрий рассказывает, что это было мороженое со вкусом клубники со сливками. Когда они создали этот вкус, то поняли, что попали в точку: понемногу люди распробовали и стали возвращаться.

"Сначала мы стояли по два-три часа на набережной Днепра. Выезжали в основном вечером, потому что для нас тогда сделать 300 пачек мороженого было очень трудоемким процессом", – добавляет предприниматель.

Приходилось ли выбрасывать мороженое? Дмитрий признается, что да. Ведь этот любимый для многих холодный десерт зависит от сезонности в ингредиентах. От партии к партии может меняться вкус. "Например, ранняя клубника однажды была очень жидкая, и на готовом продукте это сказывалось нехорошо. Партию просто утилизировали", – говорит парень.

Но удалось выйти с Днепра на рынок в Киеве

"Сначала была набережная в Днепре. Потом появились клиенты, которые начали нас набирать и спрашивать, где мы сегодня. Мы в ответ предлагали привезти мороженое лично, сделали небольшую доставку собственными мотоциклами и машинами", – говорит Дмитрий.

Потом люди начали отправлять своих водителей, чтобы забирать мороженое: например, на праздник или просто на выходные поесть. Тогда предприниматели и поняли, что им нужно строить производство и что эта арендованная кухня уже не подходит.

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В 2015 году MrPops приняли участие в одном из первых фестивалей уличной еды в Днепре. После него решение о производстве только подтвердилось. Зимой начали строить. Большую часть всего делали собственноручно.

В Киеве Дмитрий, Юрий и Денис также начинали с "Уличной еды", и несмотря на расположение и плохую погоду, люди приходили пробовать и продажи начали идти лучше. Так, через три фестиваля "Уличной еды" в Киеве у ребят появилось первое место продаж.

Совет молодым предпринимателям:

"Я не хочу говорить банальные вещи и я, наверное, не нахожусь в том статусе и возрасте, чтобы давать советы, но единственное я могу сказать точно, что если первоочередными для вас будут деньги, то, скорее всего, ничего не выйдет. Или получится, но только на короткий период времени", – говорит Дмитрий.

По его словам, в своем деле нужно "раствориться", ведь каждый день есть много процессов, которые требуют тяжелого труда и отнимают много времени, но это все приносит результат. Сомнения будут всегда, но делу нужно отдаваться полностью.