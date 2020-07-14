Министерство соцполитики совместно с Детским фондом ООН запустило проект для поддержки детей, которых из-за карантина вернули из интернатов в семьи. Он должен помочь оценить и среагировать на вызовы по защите детей во время пандемии COVID-19.

Пока проект запустят в пяти пилотных областях – Волынской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской, говорится в соцсети Минсоцполитики.

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Семьям будет предоставляться психологическая, социальная и материальная поддержка, а также будет проводиться обучение для специалистов по особенностям социальной работы в условиях карантина.

Так, в течение следующих шести месяцев эксперты будут обучать соцработников оценить ситуацию каждого ребенка, которого вернули в семью, определять его потребности, оперативно реагировать и оказать необходимую поддержку. После анализа ситуации семей создадут "дорожную карту помощи" для каждой семьи в сложных жизненных обстоятельствах.

Сейчас в Украине около 42 тысяч детей, в том числе дети с инвалидностью, которые воспитывались в интернатах и других учреждениях, а затем вернулись в свои семьи на карантин.

По словам заместителя министра социальной политики Украины Бориса Лебедцова, согласно результатам проекта, перед новым учебным годом будут новые рекомендации относительно дальнейших действий местных органов исполнительной власти. В частности, решат, возвращать или нет детей в учреждения институционального ухода.

Известно, что этот проект будет реализовываться совместно Министерством соцполитики, ЮНИСЕФ и Украинской сетью за права ребенка. Он направлен на развитие и укрепление потенциала соцработников, чтобы они могли оценить ситуацию каждого ребенка, которого вернули в семью, и предоставить ему/ей необходимую поддержку.