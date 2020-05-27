Как развить ассоциативную память у ребенка: исследования и упражнения

Ученые уверяют, что учить с ребенком какую-то информацию нужно весело, в форме игры, и усваивать все на примерах и опыте. Но есть еще одна интересная деталь: чтобы помочь ребенку улучшить память, нужно наводить ассоциации лишь через 10-30 секунд.

Такие заключения дали специалисты Института Цукермана при Колумбийском университете в США в новом исследовании.

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Облегчает запоминание мнемотехника, что построена на действии ассоциативной памяти, которая эффективнее пассивного запоминания.

К примеру, ребенку надо запомнить последовательность цветов в радуге: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Дл этого можно выучить веселую фразу: "Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан". Первые буквы напомнят, какие цвета идут дальше.

Самое важное в создании ассоциаций – это яркость образа, который вы как будто видите, неожиданность, что-то смешное или странное. Ведь память определяет приоритетными те воспоминания, которые эмоционально окрашены.



Ребенок лучше запомнит, если ассоциация будет яркая / Фото Infourok

Как сделать "правильную" мнемотехнику? Например, вместо того, чтобы повторять новое слово по иностранному языку много раз, лучше придумать образ, который легко вспомнить. Например, слово сup – чашка. Берем украинское слово, звучащее похоже, и связываем их в одно предложение. "Кап-кап из чашки" – это способ совместить слова. Стоит к этому сделать яркую иллюстрацию.

Кроме того, ученые рекомендуют сначала сказать предложение, а через 10-30 секунд показать такую картинку. Почему именно так? Сначала должен быть раздражитель именно для слуха, а уже второе впечатление – визуальная информация – должна быть сильнее и ярче. Так, дети точно запомнят.

Кроме того, ученые говорят, что нужно давать ребенку много ассоциаций, связанных с чем-то ранее известным, ведь так лучше "оседает" информация. А еще лучше – получить знания через собственный опыт (тогда ребенок будет опираться на то, что уже знает).

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Упражнения и игры на развитие памяти

Интересное упражнение: во время прогулки на улице обращайте внимание малыша на дорожные знаки, рекламные щиты, витрины магазинов, и говорите с ребенком о том, зачем это все нужно. По возвращении домой попросите ребенка нарисовать то, что он запомнил.

Или же предложите ребенку несколько слов и пусть он подберет к ним прилагательные. Например, кукла – красивая, черноволосая, улыбчивая. Прилагательные не должны повторяться. Запишите все слова за ребенком и поиграйте в эту игру наоборот. Называйте прилагательные, которые сказал ребенок для описания того или иного слова, а он должен отгадать заданное слово.

Развить ассоциативное мышление можно и во время нахождения общего в совершенно разных вещах и предметах. Например: вы спрашиваете, что общего между черепахой и розой, и вместе с малышами ищите ответы – обе они растут, обе живут на земле, любят воду и т. д. И так с другими словами.