Развлечения – секрет счастливой пары: как сохранить искру в отношениях

Развлекаться вместе – это важный компонент для здоровых и счастливых супружеских отношений. Однако, к сожалению, многие пары считают это несерьезным или не могут найти времени, чтобы вписать веселье в свою напряженную жизнь.

Исследования подтверждают, что весело проведенное вместе, как пара, время необходимо для супружеского счастья, пишет Yourtango.

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То, как бы мы к этому ни относились, развлечение с нашими партнерами – это необходимость, если мы хотим поддерживать эмоциональные связи с ними и прочные отношения.

Почему веселье в паре так важно? Причин много, в частности:

Веселье позволяет вам вместе строить позитивные воспоминания.

Веселье укрепляет аспект дружбы в отношениях.

Веселье предоставляет парам возможность наслаждаться компанией друг друга.

Веселье – это один из лучших способов объединиться и восстановить отношения, особенно после конфликта или ссоры.

Но что делать, если вы больше не любите такие же развлечения, как и ваш партнер? Поскольку мы проходим через многие этапы и фаз в длительных отношениях или браке, мы иногда оказываемся не синхронизированы друг с другом (есть разные интересы или видение, – Семья 24). Поиск дел, которые обоим партнерам нравятся, может занять немного дополнительного времени и энергии.



Развлечения помогут создать счастливые отношения / Фото Unsplash

Слишком часто мужчины и женщины имеют разные представления о том, что интересно. То, что мужчина считает развлечением, может быть чем-то неинтересным для его жены. Эти различия естественны.

Найдите время, чтобы поговорить о том, что может быть интересным для каждого из вас, а затем по очереди поддерживайте интересы друг друга. Иными словами, создайте "список веселья".

Как найти развлечения для обоих

Вот 3 простых шага, чтобы создать "список веселья", чтобы вы могли сохранить искру радости в ваших отношениях или браке.

Запишите все интересные вещи, которые вы любите

Каждый партнер должен составить список вещей, которые они хотели бы сделать или что было бы им интересно.

Будьте креативными, не сдерживайтесь – возможно, разделите список на два: "Вещи, которые были бы интересны для особого случая" и "Вещи, которые были бы веселыми и недорогими" и другие. Они могут включать вещи, которые вы делали раньше, и вещи, которые вы хотите попробовать.

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Обменяйтесь списками

Обменяйтесь своим списком со своим партнером. Тогда каждый из вас может выбрать три или сколько хотите вещей в списке друг друга, которые вы хотели бы с ними сделать.

Реализуйте выбранные виды деятельности

Составьте график и поочередно делайте что-то в списках друг друга. Это поможет вам стать более счастливыми и эмоционально связанными друг с другом.

Даже если вы вам не очень нравится веселье из списка вашего партнера, они оценят усилия, которые вы приложите, чтобы попробовать это.