Развлечения – секрет счастливой пары: как сохранить искру в отношениях
Развлекаться вместе – это важный компонент для здоровых и счастливых супружеских отношений. Однако, к сожалению, многие пары считают это несерьезным или не могут найти времени, чтобы вписать веселье в свою напряженную жизнь.
Исследования подтверждают, что весело проведенное вместе, как пара, время необходимо для супружеского счастья, пишет Yourtango.
Важно! 8 простых способов показать любимому человеку свою любовь
То, как бы мы к этому ни относились, развлечение с нашими партнерами – это необходимость, если мы хотим поддерживать эмоциональные связи с ними и прочные отношения.
Почему веселье в паре так важно? Причин много, в частности:
- Веселье позволяет вам вместе строить позитивные воспоминания.
- Веселье укрепляет аспект дружбы в отношениях.
- Веселье предоставляет парам возможность наслаждаться компанией друг друга.
- Веселье – это один из лучших способов объединиться и восстановить отношения, особенно после конфликта или ссоры.
Но что делать, если вы больше не любите такие же развлечения, как и ваш партнер? Поскольку мы проходим через многие этапы и фаз в длительных отношениях или браке, мы иногда оказываемся не синхронизированы друг с другом (есть разные интересы или видение, – Семья 24). Поиск дел, которые обоим партнерам нравятся, может занять немного дополнительного времени и энергии.
Развлечения помогут создать счастливые отношения / Фото Unsplash
Слишком часто мужчины и женщины имеют разные представления о том, что интересно. То, что мужчина считает развлечением, может быть чем-то неинтересным для его жены. Эти различия естественны.
Найдите время, чтобы поговорить о том, что может быть интересным для каждого из вас, а затем по очереди поддерживайте интересы друг друга. Иными словами, создайте "список веселья".
Как найти развлечения для обоих
Вот 3 простых шага, чтобы создать "список веселья", чтобы вы могли сохранить искру радости в ваших отношениях или браке.
- Запишите все интересные вещи, которые вы любите
Каждый партнер должен составить список вещей, которые они хотели бы сделать или что было бы им интересно.
Будьте креативными, не сдерживайтесь – возможно, разделите список на два: "Вещи, которые были бы интересны для особого случая" и "Вещи, которые были бы веселыми и недорогими" и другие. Они могут включать вещи, которые вы делали раньше, и вещи, которые вы хотите попробовать.
К теме! Как построить крепкий брак на долгие годы: советы эксперта
- Обменяйтесь списками
Обменяйтесь своим списком со своим партнером. Тогда каждый из вас может выбрать три или сколько хотите вещей в списке друг друга, которые вы хотели бы с ними сделать.
- Реализуйте выбранные виды деятельности
Составьте график и поочередно делайте что-то в списках друг друга. Это поможет вам стать более счастливыми и эмоционально связанными друг с другом.
Даже если вы вам не очень нравится веселье из списка вашего партнера, они оценят усилия, которые вы приложите, чтобы попробовать это.