С 1 апреля роды в Украине будут бесплатными

С 1 апреля 2020 года в Украине должна заработать Программа медицинских гарантий, которая включает в себя оплату государством родов. Так, на медицинские услуги – роды, кесарево сечение, лекарства, палату, прививки, экстренную помощь и реанимацию – на каждую роженицу выделят 8500 тысяч гривен.

Предоставление качественной бесплатной медицинской помощи при родах является приоритетным для здравоохранения, говорится на сайте Министерства здравоохранения.

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Так, роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациентки после введения реформы. Государство покроет 100% стоимость этих услуг.

Поэтому с 1 апреля этого года бесплатный гарантированный пакет медицинских услуг при родах будет включать:

физиологические роды;

ургентное и плановое кесарево сечение;

мониторинг состояния роженицы и ребенка;

обезболивание во время родов;

лабораторные и инструментальные обследования;

интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;

реанимация и стабилизации состояния новорожденных;

вакцинация;

метаболический скрининг у новорожденных;

консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

В каких больницах могут принимать роды бесплатно? Больница или поликлиника, которая хочет оказывать приоритетные услуги, должна заключить договор с Национальной службой здоровья Украины и иметь в наличии необходимое оборудование, лекарства и врачей, которые смогут оказать пациенту качественную и квалифицированную помощь.

Почему на одну роженицу удаляют именно 8500 тысяч гривен?

"Все тарифы, которые будет выставлять НЗСУ, являются не просто просчитанными "в среднем". Год или больше длились пилотные проекты в разных регионах, был определен средний оптимальный тариф для каждой услуги", – сказала менеджер экспертной группы "здравоохранения" Реанимационного пакета реформ Светлана Бубенчикова изданию Обозреватель.

Какие еще услуги предусматривает Программа медицинских гарантий – читайте здесь.