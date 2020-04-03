Самые распространенные причины конфликтов в семье во время карантина

Карантин и самоизоляция дают уникальную возможность провести больше времени с семьей, чем когда-либо ранее. И хотя это хорошая новость, но это не значит, что это легко. Работа, обучение и веселье вместе 24/7, семь дней в неделю, неизбежно вызывают конфликты. Так как же уменьшить ссоры и напряжение между близкими?

Ответы на вопросы дала психолог Дженнифер Голдман-Ветцлер. Она поделилась четырьмя самыми распространенными конфликтными ситуациями, с которыми сейчас сталкиваются семьи, пишет Mind Body Green.

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Конфликт, связанный с вирусом и рисками

Различия между людьми в возрасте, источниках информации и т. п. могут заставить членов семьи по-разному относиться к вирусу и его рискам. Но стоит уважать мнения всех.

"Расширяйте сочувствие к человеку, который чувствует себя иначе, но также выступайте за вашу точку зрения. Объясните свою зону комфорта и дискомфорта и попросите членов семьи делать то же самое", – говорит психолог.

Конфликт, связанный с уходом за ребенком

Вполне возможно, что новая задача для домашнего обучения ребенка может привести к конфликту между вами и вашим партнером. Чтобы облегчить это, Ветцлер предлагает "напрямую обсудить ожидания с вашим партнером".



Разделяйте уход за ребенком на обоих / Фото Unsplash

В частности, ваши дела и просьбы друг к другу. "Признайтесь, кто из родителей работает, или сколько времени каждый из вас может выделить на работу, а сколько на уход за детьми", – сказала она.

Конфликт, связанный с домашними делами

Когда все постоянно дома, то увеличивается количество домашних дел, в частности нужно готовить больше блюд, мыть больше посуды, убирать и тому подобное. Во-первых, примите это как нормальную вещь, потому что так и будет.

Чтобы облегчить работу над домашними делами, прихолог рекомендует создать "руль дел". "Будьте креативны и создайте список, когда это сделать. Также дайте несколько заданий детям, научите их быть более самостоятельными", – добавила эксперт.

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Конфликт, связанный с отсутствием пространства

Вы и ваша семья могут почувствовать, что теперь вы живете "друг над другом", поэтому попробуйте разделить дом внутри. То есть дать членам семьи возможность работать или учиться в разное время и в разных комнатах.

Чтобы создать эффективные рабочие места, вы можете назначить разные помещения для разных видов деятельности. "Попробуйте сделать спальню или кабинет тихой зоной, между тем оставьте гостиную для музыки, телевидения или разговоров", – добавила психолог.