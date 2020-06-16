Саша Дегроусова – основательница и руководитель свадебного агентства Dergousova Agency и бренда домашнего текстиля Home Me. Как предпринимательница может сочетать два дела – читайте в материале.

Дегроусова рассказала в интервью изданию Сегодня о свадебной индустрии в Украине и собственную историю успеха бизнеса.

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С чего начался свадебный бизнес

Саша отметила, что сначала им просто нравилось делать оригинальные поздравления и они решили сделать это бизнесом. "Но нам было по 22 года – ни денег, ни опыта, какой бизнес? Но мы этого хотели, поэтому делали как умели, как чувствовали и у нас это круто получалось", – говорит предпринимательница.

И поскольку они акцентировали на качестве, на деталях, на эмоциях, то у них все начало быстро выходить. Затем сразу подключились корпоративы, свадьбы и они организовывали все ивенты. А уже через пять лет решили, что хотят заниматься именно свадьбами. Так и появилось Dergousova Agency.

По словам Саши, они с первого дня открыли ФЛП, потому решили, что все с самого начала должны делать официально. "Ко мне повысился интерес, когда я уже начала делать "серьезные" свадьбы", – добавляет она.

Но Саша признается, что она не прочитала ни одной книги по организации свадьбы, не училась ни на одних курсах ивент-организации. Поэтому любой человек может самостоятельно освоить эту профессию, если хочет.

О трудностях в работе организатора

Саша рассказывает, что самое трудное в организации оригинальной свадьбы – найти локацию. "Если ты делаешь в ресторане, отеле, конференц-холле, то все хорошо. А вот если ты хочешь сделать в какой-нибудь библиотеке, планетарии, оперном театре, то это практически невозможно", – говорит Дегроусова.

Какая самая необычная локация, где Dergousova Agency проводили свадьбы? Саша признается, что однажды даже организовывали свадьбу в лесу. Но это на самом деле сложно, ведь надо подключить генераторы, поставить туалеты и прочее.

"Но самое незабываемое, наверное, когда мы делали свадьбу на островах у затонувшей церкви в Коростышеве, недалеко от Киева. Мы на остров везли пианино на лодках", – говорит Саша.

В чем секрет Dergousova Agency

По словам Дегроусовой, здесь роль играют несколько вещей:

Качество. Они делают качественный продукт, просто "заморочены" на качестве. Это дает человеку уверенность в том, что он получит крутой продукт.

Надежность во всех проявлениях. Это и конфиденциальность информации, всех разговоров, который должны остаться между ними. Саша говорит, что она сделает все, как обещала.

Всегда невероятная атмосфера. "Эту атмосферу никто другой создать не может. У нас получается делать это так, что люди расслабляются и наслаждаются, все органично и взаимосвязано. Думаю, это связано с тем, что мы все делаем, как для себя", – добавляет предпринимательница.

По словам Саши, организация – это талант. "И если у вас есть еще творческое начало и вы умеешь почувствовать какие-то штуки, придумать их, есть чувство стиля – это прекрасно. У меня это все сошлось. Поэтому я все это делала по собственному опыту, по наитию", – уверяет она.

Сколько людей сейчас работает в агентстве? Dergousova Agency закрыла офис, куда люди могли бы каждый день приходить на работу и сидеть с утра до вечера. Все работники свободны. Сейчас вся команда Саши – это те люди, которые с ней в течение многих лет.

"Девушки почти все занимаются своими проэктам, бизнесами. Но к свадьбе мы группируемся. Сейчас у нас семь человек", – ответила основательница свадебного агентства.

Кроме того, Саша Дегроусова назвала пять критериев хорошо организованной свадьбы:

Когда все четко спланировано и под контролем. Когда свадьба не зациклена на одном лице, а именно на команде людей распределены задачи. Когда гости расслаблены, кайфуют и наслаждаются. И получают больше, чем даже могли ожидать. Когда пара вообще не думает о том, что происходит, они не отвлекаются. Когда все подрядчики и все задействованные довольны своей работой.

О развитии бренда Home me

Как возникла идея создать бренд постельного белья? "Я была в Нью-Йорке и зашла к очередной магазин домашнего декора, где увидела красивую полку, на которой лежало нереальное количество красивого постельного белья. Тогда я подумала, как бы хотелось, чтобы в Украине тоже так было. А потом думаю, а почему я просто хочу – я сделаю", – рассказывает Саша.

Где расположено производство? По словам Дегроусовой, у нее есть производство в Китае. Она придумывает все в Украине, летит туда и контролирует качество. "Есть также производство в Украине, это другие изделия. Мы сейчас делаем еще пледы и коврики", – говорит Саша.

На каком этапе развития сейчас находится бизнес Home me? Предпринимательница отметила, что сейчас бизнес прекрасно развивается. Он уже окупил себя и давно прибыльный.