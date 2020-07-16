Родители многих стран задаются вопросом: существует ли у датчан какой-то особый метод воспитания, благодаря которому из счастливых детей вырастают счастливые взрослые. И оказывается есть. Как же воспитывают детей в Дании - читайте в материале.

Отметим, что Дания несколько лет подряд лидировала в рейтинге самых счастливых стран мира, однако в 2020 году первое место заняла Норвегия, поэтому Дания опустилась на второе место, пишет The Danish Way.

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Основные правила воспитания детей в Дании

Эмоции

Датчане воспитывают у детей сопереживание к другим людям в радости и в горе. Жители этой страны ценят умение работать в команде больше, чем способность сделать из себя популярную звезду. Поэтому фундаментом отношений будущей счастливой личности с другими является уважение к себе.

Родители в Дании не берегут детей от столкновения со "сложными" эмоциями, они учат их не игнорировать и не скрывать. Поэтому датчане читают своим детям сказки Кристиана Андерсена, в которых далеко не всегда хеппи-энд.

Игра

В Дании игра считается важным делом в жизни ребенка, во время которого он может научиться гораздо большему, чем на многих курсах и занятиях. А игры, которые предлагают взрослые, являются методом обучения, который способствует развитию ребенка.

Известно, что в Дании, в отличие от США, отсутствует принцип "верховенства безопасности для детей". То есть на праздники и дети, и взрослые разводят костер даже на детских площадках, не беспокоясь о ограждении костра по периметру, присутствии пожарных машин или полицейских. А в школах дети зажигают свечи на подоконниках.

Счастливые дети в Дании / Фото ЛитАкцент

Нет – ультиматумам

В Дании физические наказания преследуются законом еще с 1984 года. Даже ультиматум родители используют очень редко, ведь он не предлагает взаимовыгодного решения ситуации.

Почему в Дании родители не практикуют ультиматумы? Во-первых, так люди теряют близость к детям, ведь угрозы и детский страх отдаляют членов семьи друг от друга. Во-вторых, из-за этого родители теряют авторитет в глазах малышей.

Больше объяснений

Однако несмотря на отсутствие наказания, датчане не позволяют детям "ходить на головах". Правила устанавливаются очень четко, но при этом детям постоянно объясняется, зачем от них требуется определенное поведение, почему существуют правила и зачем нужно им следовать. В таком случае ребенок воспринимается как равный, который требует знаний, а не как малыш, которому нежен контроль и дисциплина.

Секретный "пятый пункт"

Не все люди понимают, насколько культура общения влияет на основные ценности общества. Поэтому в самой счастливой стране мира датчане знают магическое слово Hygge. Оно означает создание теплой атмосферы в доме и наслаждение от радости жизни рядом с хорошими людьми.

У людей это обычно символизируется с большим столом с родными, где обсуждаются важные и мелкие жизненные вопросы. Это самая большая ценность в жизни датчан. Ведь они знают, что злость порождает злость, а доброта и спокойствие воспитывают самых счастливых детей в мире.