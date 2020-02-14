Семейная традиция ко Дню святого Валентина: великолепная идея, как провести праздник с детьми

Существует очень много мероприятий ко Дню святого Валентина для всей семьи. Так, можно вместе с детьми выпекать печенье в форме сердца, дарить друг другу цветы и обмениваться симпатичными валентинками к особому дню.

Однако если дети отвергают такие предложения, то это значит, что стоит придумать что-то оригинальное, передает издание Popsugar.

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Ведь смысл Дня святого Валентина – показать людям, о которых вы заботитесь, то, как вы их любите. Поэтому ехать за покупками валентинок или выпекать печенье для себя, по сути, не имеет смысла.

Так, одна семья поделилась собственной традицией ко Дню влюбленных. Они составляют список из пяти вещей, которые любят в каждом члене семьи. Позже этот лист бумаги можно хранить и перечитывать несколько раз. Эти списки всегда будут напоминать вам о том, за что именно вас любит ваша семья.

Поэтому это кажется замечательной идеей. Мы советуем вам вместо того, чтобы обмениваться подарками или конфетами, обмениваться значащими словами, которые будут напоминать, что вы особенны и важны друг для друга.