Семейные традиции: 5 вещей, которые помогут сблизиться с ребенком

В период зимних праздников взрослым хочется наконец отдохнуть, но детям скучно проводить пассивные выходные. Поэтому мы решили рассказать вам о веселых, полезных и интересных традициях, которые развлекут всех членов семьи. Особенно, если вам надоели одинаковые советы, такие, как слепить снеговика, устроить кулинарный вечер или поиграть вместе в настольные игры.

Спор "провести час, день или неделю без гаджетов"

Исследования показывают, что смартфоны действительно лишают нас удовольствия от разговора с глазу на глаз, ведь мы постоянно отвлекаемся и не вникаем в то, что происходит в реальности, передает издание "Освитория".

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Поэтому можно, как минимум, выделить время, когда никто в семье не пользуется телефонами. Вместо этого вы сможете пообщаться, поиграть в те же настольные игры (если хочется), почитать книгу, погулять, сходить в кино и, в общем приятно провести время. Но только без гаджетов. Если у детей это получится, можно им придумать какую-то награду, чтобы поощрить чаще оставлять телефон в покое.

Видеоигры

Часто родители ругают детей за видеоигры, потому что те, мол, провоцируют агрессию, мешают спать, и вообще сплошное зло. Однако если играть осознанно и вдумчиво, то из видеоигр можно извлечь, как минимум, море удовольствия, а то и пользу. К тому же, есть игры, которые развивают у детей внимание.

Так, вы можете устроить семейный чемпионат или серию дуэлей. Это куда веселее и полезнее, чем копить негативные эмоции. Также сегодня можно сыграть в детальные симуляторы футбола, баскетбола, тенниса, гольфа, регби и других видов спорта, или же просто потанцевать, повторяя движения с экрана.



Поиграйте с детьми в видеоигры / Фото Unsplash

Дети на работе

Часто получается так, что у детей еще длятся каникулы, а родители уже должны выходить на работу. В таком случае детей можно взять с собой. Интересно, что в некоторых странах есть определенные дни, когда все родители берут с собой на работу детей - познакомить с коллегами, рассказать о своих обязанностях и покормить в офисной столовой.

Ведь не все дети знают, чем занимаются их родители. Поэтому такие мероприятия очень сближают родных, так как открывают дверцы во взрослый мир, который так интересен детям.

Семейный сериал или фильм

Именно на зимние праздники появляется время, когда вся семья сможет спокойно собраться у экрана и посмотреть любимый сериал или передачу. Можно также сделать киномарафон, просмотрев поочередно каждый день любимый фильм или мультики.

Вот список фильмов, которые можно посмотреть вместе с детьми.



Устройте для детей просмотр любимых фильмов или мультиков / Фото "Освитория"

Совместное планирование

Большинство родителей планируют каникулы, отпуск и даже выходные сами, не учитывая мнение ребенка, ради которого вроде бы все и затевается.

Поэтому, чтобы все члены семьи получили удовольствие от совместного досуга, стоит подключать детей к принятию решений, сколько бы лет им ни было. Спрашивайте, делитесь мнением, давайте советы, но позвольте хотя бы часть решений принимать ребенку. Это научит самостоятельности и поможет стать более ответственным. К тому же, такие выходные действительно могут стать воспоминанием мечты для вашего чада.