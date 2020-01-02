Семейные традиции: 5 вещей, которые помогут сблизиться с ребенком
В период зимних праздников взрослым хочется наконец отдохнуть, но детям скучно проводить пассивные выходные. Поэтому мы решили рассказать вам о веселых, полезных и интересных традициях, которые развлекут всех членов семьи. Особенно, если вам надоели одинаковые советы, такие, как слепить снеговика, устроить кулинарный вечер или поиграть вместе в настольные игры.
- Спор "провести час, день или неделю без гаджетов"
Исследования показывают, что смартфоны действительно лишают нас удовольствия от разговора с глазу на глаз, ведь мы постоянно отвлекаемся и не вникаем в то, что происходит в реальности, передает издание "Освитория".
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Поэтому можно, как минимум, выделить время, когда никто в семье не пользуется телефонами. Вместо этого вы сможете пообщаться, поиграть в те же настольные игры (если хочется), почитать книгу, погулять, сходить в кино и, в общем приятно провести время. Но только без гаджетов. Если у детей это получится, можно им придумать какую-то награду, чтобы поощрить чаще оставлять телефон в покое.
- Видеоигры
Часто родители ругают детей за видеоигры, потому что те, мол, провоцируют агрессию, мешают спать, и вообще сплошное зло. Однако если играть осознанно и вдумчиво, то из видеоигр можно извлечь, как минимум, море удовольствия, а то и пользу. К тому же, есть игры, которые развивают у детей внимание.
Так, вы можете устроить семейный чемпионат или серию дуэлей. Это куда веселее и полезнее, чем копить негативные эмоции. Также сегодня можно сыграть в детальные симуляторы футбола, баскетбола, тенниса, гольфа, регби и других видов спорта, или же просто потанцевать, повторяя движения с экрана.
Поиграйте с детьми в видеоигры / Фото Unsplash
- Дети на работе
Часто получается так, что у детей еще длятся каникулы, а родители уже должны выходить на работу. В таком случае детей можно взять с собой. Интересно, что в некоторых странах есть определенные дни, когда все родители берут с собой на работу детей - познакомить с коллегами, рассказать о своих обязанностях и покормить в офисной столовой.
Ведь не все дети знают, чем занимаются их родители. Поэтому такие мероприятия очень сближают родных, так как открывают дверцы во взрослый мир, который так интересен детям.
- Семейный сериал или фильм
Именно на зимние праздники появляется время, когда вся семья сможет спокойно собраться у экрана и посмотреть любимый сериал или передачу. Можно также сделать киномарафон, просмотрев поочередно каждый день любимый фильм или мультики.
Вот список фильмов, которые можно посмотреть вместе с детьми.
Устройте для детей просмотр любимых фильмов или мультиков / Фото "Освитория"
- Совместное планирование
Большинство родителей планируют каникулы, отпуск и даже выходные сами, не учитывая мнение ребенка, ради которого вроде бы все и затевается.
Поэтому, чтобы все члены семьи получили удовольствие от совместного досуга, стоит подключать детей к принятию решений, сколько бы лет им ни было. Спрашивайте, делитесь мнением, давайте советы, но позвольте хотя бы часть решений принимать ребенку. Это научит самостоятельности и поможет стать более ответственным. К тому же, такие выходные действительно могут стать воспоминанием мечты для вашего чада.