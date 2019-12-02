Семейный бизнес: несколько советов, как работать с родными

Кажется, что работать с родными и близкими людьми – всегда отличная идея, ведь вы можете легко договориться и доверяете друг другу. Но с другой стороны, если вы потеряете бизнес, вы рискуете лишиться и дорогого вам человека.

Бесспорно совместная работа отразится на ваших отношениях с близкими, поэтому издание Ukr.Media опубликовало несколько советов, как работать с родными.

Интересно! Семейный бизнес: как его организовать и достичь успеха

Берите в команду кого-то, с кем можете проводить много времени

Часто близкий родственник – не лучший человек для совместного бизнеса. Ведь вам придется провести много напряженных и тяжелых дней вместе, поэтому выбирайте хорошего партнера, а не просто друга.

Не смешивайте деловые отношения с личными

Это, наверное, самое важное в совместной работе. Обязательно сразу установите четкие границы между профессиональной сферой и дружбой. И во время работы, сначала обсуждайте дела, а впоследствии можете перейти к другим темам. И наоборот – во время отдыха старайтесь не вспоминать работу.



Отделяйте личное от бизнеса

Предотвращайте конфликты

Почти всегда в работе возникают какие-то конфликты, которые соответственно могут повлиять на успех вашего бизнеса.

Важно! Какой семейный бизнес открыть: 5 прибыльных идей

Важно уважать своего партнера и создать открытое общение – сразу говорите друг другу о том, что вас беспокоит. Благодаря этому вы не будете доводить споры до серьезного конфликта.

Доверие — ключевая вещь в партнерстве

Бизнес будет успешным, если вы будете делиться друг с другом общим видением того, как развивать ваше дело, и ставить конкретные цели. Ведь вы идете к одной цели.