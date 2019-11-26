Семейный бизнес: как его организовать и достичь успеха

Обычно, наиболее жизнестойкими в украинском бизнесе есть частные компании, организованные семьей. Часто такие компинии заняты в сфере торговли или небольшого производства (кондитерская, пекарня или кафе), однако, как утверждают основатели, прислушиваясь к советам своих родственников-сотрудников, вы сможете продвигать новые инновационные идеи и получить пространство для расширения.

Так, семейный бизнес может вырасти без вложений – к примеру, из хобби, которым ранее человек занимался ради собственного удовольствия. Часто больших денег приносят дизайнерские вещи, сделанные дома, вязаные вещи на заказ и т. д.

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Как организовать семейный бизнес

Выберите вид деятельности

Для начала вам нужно определить вид деятельности и оценить уровень компетенции членов семьи – кто какое имеет образование, навыки и способности. После этого проанализируйте рынок, чтобы выявить наиболее свободные ниши и выберите наименее конкурентные варианты.

Распределите обязанности

Так, бизнес семейный, но в первую очередь, это бизнес, где должна быть иерархическая структура. Вариант "все делают все" не подходит, обязанности должны быть четко распределены.

Распределить семейные обязанности

Совет. Все обязанности следует прописать в уставе и договорах. В результате ваша фирма только выиграет, а обстановка станет более рабочей.

Согласуйте финансовые вопросы​

Чтобы создать по-настоящему успешный бизнес, важно определить, кто будет отвечать за деньги, взаимодействовать с банком и налоговой службой. А также заранее установите уровень зарплаты, положения о премии и бонусах и тому подобное. Понимание того, что касса компании и собственный кошелек – не одно и то же, необходимо донести до всех.

Идеи для семейного бизнеса

Кафе

Небольшое кафе может приносить солидную прибыль. Если готовить вкусно и должным образом вести себя с гостями, то бизнес может стать очень успешным. Сделайте это делом всей семьи, тогда подход будет совсем другим.



Кафе может стать отличной идеей для заработка семьи

Магазин

Это идеальный бизнес для небольшой семьи. Ведь торговля позволяет четко разграничить трудовые обязанности, а получив успех, вы сможете быстро открывать новый магазин. В частности, продавать можно продовольственные товары, строительные материалы, товары для детей.

Кондитерская

Эта идея также четко разделяет обязанности: к примеру, кто-то производит торты, пирожные и другие десерты, другой их упаковывает, еще кто-то – доставляет заказчикам. Другой член семьи может продавать продукцию на месте или обслуживать гостей в заведении и тому подобное.

Мастерская

Конечно, любая мастерская требует особых навыков, поэтому если вы мастер в рукоделии или ремонтах, то это отлично подойдет для организации небольшого семейного предприятия. Наиболее прибыльные такие направления: пошив штор, изготовление мебели, авторемонт и т. д.

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Есть три причины, почему семейный бизнес нужен для развития Украины, передает НВ.

Причины успеха семейного бизнеса в стране

Семейные компании «играют» дольше

Семейные компании строят свою политику так, чтобы выжить в следующем поколении, пережить кризис, рассчитаться с долгами, встать на ноги, начать расти и тому подобное. Их владельцы нацелены на то, чтобы быть сильными и развиваться, чтобы передать это дело следующему поколению.



Семейный бизнес нацелен на развитие для будущего

Дает предсказуемость стране

Согласно мировой статистике, такие компании составляют более 80% всех предприятий в странах и приносят 70-90% мирового ВВП, поэтому являются основой экономики государства.

Украинские семейные предприятия являются долговременными, к примеру, компании, основанные еще в 90-х, существуют по сей день. Они выживают, потому что дают результат и выдерживают напряжение рынка.

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Семейный бизнес является эффективным

Интересно, что в ЕС насчитывается около 14 миллионов семейных компаний, 50% работают уже более 10 лет. Главный показатель семейного бизнеса – долгосрочность существования.

В семейных компаниях никто никого не удивляет, там нет конкуренции, они ориентированы на рост прибыли и эффективности. Ведь для таких компаний важнее "жить" долго и адаптироваться, чем "жить ярко и умереть красиво".