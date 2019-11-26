Семейный бизнес: как его организовать и достичь успеха
Обычно, наиболее жизнестойкими в украинском бизнесе есть частные компании, организованные семьей. Часто такие компинии заняты в сфере торговли или небольшого производства (кондитерская, пекарня или кафе), однако, как утверждают основатели, прислушиваясь к советам своих родственников-сотрудников, вы сможете продвигать новые инновационные идеи и получить пространство для расширения.
Так, семейный бизнес может вырасти без вложений – к примеру, из хобби, которым ранее человек занимался ради собственного удовольствия. Часто больших денег приносят дизайнерские вещи, сделанные дома, вязаные вещи на заказ и т. д.
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Как организовать семейный бизнес
- Выберите вид деятельности
Для начала вам нужно определить вид деятельности и оценить уровень компетенции членов семьи – кто какое имеет образование, навыки и способности. После этого проанализируйте рынок, чтобы выявить наиболее свободные ниши и выберите наименее конкурентные варианты.
- Распределите обязанности
Так, бизнес семейный, но в первую очередь, это бизнес, где должна быть иерархическая структура. Вариант "все делают все" не подходит, обязанности должны быть четко распределены.
Распределить семейные обязанности
Совет. Все обязанности следует прописать в уставе и договорах. В результате ваша фирма только выиграет, а обстановка станет более рабочей.
- Согласуйте финансовые вопросы
Чтобы создать по-настоящему успешный бизнес, важно определить, кто будет отвечать за деньги, взаимодействовать с банком и налоговой службой. А также заранее установите уровень зарплаты, положения о премии и бонусах и тому подобное. Понимание того, что касса компании и собственный кошелек – не одно и то же, необходимо донести до всех.
Идеи для семейного бизнеса
- Кафе
Небольшое кафе может приносить солидную прибыль. Если готовить вкусно и должным образом вести себя с гостями, то бизнес может стать очень успешным. Сделайте это делом всей семьи, тогда подход будет совсем другим.
Кафе может стать отличной идеей для заработка семьи
- Магазин
Это идеальный бизнес для небольшой семьи. Ведь торговля позволяет четко разграничить трудовые обязанности, а получив успех, вы сможете быстро открывать новый магазин. В частности, продавать можно продовольственные товары, строительные материалы, товары для детей.
- Кондитерская
Эта идея также четко разделяет обязанности: к примеру, кто-то производит торты, пирожные и другие десерты, другой их упаковывает, еще кто-то – доставляет заказчикам. Другой член семьи может продавать продукцию на месте или обслуживать гостей в заведении и тому подобное.
- Мастерская
Конечно, любая мастерская требует особых навыков, поэтому если вы мастер в рукоделии или ремонтах, то это отлично подойдет для организации небольшого семейного предприятия. Наиболее прибыльные такие направления: пошив штор, изготовление мебели, авторемонт и т. д.
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Есть три причины, почему семейный бизнес нужен для развития Украины, передает НВ.
Причины успеха семейного бизнеса в стране
Семейные компании «играют» дольше
Семейные компании строят свою политику так, чтобы выжить в следующем поколении, пережить кризис, рассчитаться с долгами, встать на ноги, начать расти и тому подобное. Их владельцы нацелены на то, чтобы быть сильными и развиваться, чтобы передать это дело следующему поколению.
Семейный бизнес нацелен на развитие для будущего
Дает предсказуемость стране
Согласно мировой статистике, такие компании составляют более 80% всех предприятий в странах и приносят 70-90% мирового ВВП, поэтому являются основой экономики государства.
Украинские семейные предприятия являются долговременными, к примеру, компании, основанные еще в 90-х, существуют по сей день. Они выживают, потому что дают результат и выдерживают напряжение рынка.
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Семейный бизнес является эффективным
Интересно, что в ЕС насчитывается около 14 миллионов семейных компаний, 50% работают уже более 10 лет. Главный показатель семейного бизнеса – долгосрочность существования.
В семейных компаниях никто никого не удивляет, там нет конкуренции, они ориентированы на рост прибыли и эффективности. Ведь для таких компаний важнее "жить" долго и адаптироваться, чем "жить ярко и умереть красиво".