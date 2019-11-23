Семейный хенд-мейд: история известного украинского бренда Just So

С чего начать семейный бизнес и как найти вдохновение, идеи и покупателей? Мы расскажем вам об истории известного украинского бренда Just So, которые открыли собственный прибыльный бизнес. Именно их товары обожают покупатели, ведь, к примеру, их открытки всегда оригинальны и создаются только на украинском.

Александра Калач и ее муж открыли собственный магазин авторских товаров Just So. Пара из Одессы создает и продает открытки, чашки, блокноты, авоськи, закладки, наклейки и переводные татуировки.

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"Два года назад мы загорелась идеей делать открытки. Я придумывала сюжеты, а муж – тексты, подруга рисовала. Мы открылись в середине декабря, поэтому первые открытки были на новогоднюю тему и ко Дню Святого Николая", – рассказывает девушка.



Открытка бренда Just So

Интересно, что открытки с самого начала выделялись среди других авторскими рисунками и фото в сочетании с забавными, философскими или мотивирующими текстами. К тому же, они на украинском языке.

Мы сразу решили, что они будут на украинском. Я по специальности переводчик и знаю, насколько наш язык красивый. Смешные надписи на украинском нравятся как одесситам, так и туристам,

– говорит совладелица бренда.

Кроме того, недавно они начали продавать трендовые авоськи, которые Александра и ее мама вяжут крючком. Поэтому это уже настоящий семейный бизнес.

Как находят вдохновение? "Мы живем в Одессе, поэтому у нас особые отношения с морем. Люблю его и летом, и зимой. Поэтому за вдохновением я иду именно к морю", – делится Александра.

Сейчас у мастеров уже около 70 видов открыток, сделанных в различных техниках. Также с их рисунками можно купить чашки, наклейки, блокноты и закладки для книг. Продают товары в небольших магазинах в разных городах Украины и через интернет.



Авоська бренда Just So

Кто покупает их товары? Целевая аудитория оказалась не той, о которой пара думала изначально.

"Делая авоськи, мы ориентировались на женщин старшего возраста, но на самом деле покупателями оказались молодые люди, которых волнует вопрос экологии. А открытки, как мы думали, будет покупать молодежь, но часто берут люди старше 60", – говорит Александра.