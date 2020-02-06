Сигналы для родителей: 6 признаков депрессии у вашего ребенка

Хотя депрессия чаще всего наблюдается в середине подросткового возраста, бывают случаи и детской депрессии. Однако ваше чадо может не понять, что с ним происходит, поэтому если вы видите эти признаки у ребенка – обратитесь к специалисту.

Депрессия в детском возрасте уменьшает концентрацию внимания, что может осложнить ребенку жизнь: он будет меньше слушать учителя и не выполнять домашнее задание, передает издание The Healthy.

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Признаки депрессии у вашего ребенка

Ваш ребенок много спит, но все равно чувствует себя устало

Подростков можно охарактеризовать тем, что они поздно ложатся спать, но такое нехарактерная изменение привычек сна может быть симптомом депрессии, на которую следует обратить внимание.

Люди с депрессией часто просыпаются рано и не смогут вернуться ко сну. И сколько бы они не спали, они все еще чувствуют себя измотанными в течение дня. Эта усталость может препятствовать обучению и социальной жизни детей, говорят эксперты.

Ваш ребенок отвергает веселье

Несмотря на все напряжение школьной работы, ссоры с друзьями, невзгодами, ребенку вполне нормально веселиться. Но следите, продолжает ли это приносить радость вашему малышу. Если нет, то это распространенный симптом депрессии.

"Мы имеем каникулы и вечер с друзьями, потому что такие мероприятия поднимают настроение. Зато депрессивные люди не реагируют на веселые вещи.



Ребенок не хочет веселиться / Фото Unsplash

Счастливые воспоминания не подбадривают вашего ребенка

Некоторые дети хронически грустны или пассивны, но не имеют клинической депрессии. Чтобы понять разницу, понаблюдайте, как ваш ребенок реагирует, когда говорит о счастливых воспоминаниях.

"Тот, кто просто печальный, обрадуется, вспоминая те добрые времена, но такие воспоминания не взбодрят депрессивного ребенка. Кроме того, ребенок с депрессией не может представить себе счастливого будущего", – рассказал эксперт.

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Ваш ребенок плачет больше, чем обычно

Плач – это вполне здоровый способ выразить эмоции. Но если ваш малыш начинает регулярно плакать, то изучите ситуации, которые это вызывают.

Если ваш ребенок говорит о том, что ему что-то не удается, то не списывайте это на гормоны. "Это может быть связано, например, с нежеланием заниматься делами, которыми раньше они заинтересовались", – сказал врач Киссен.

Вашему ребенку кажется все безразличным

Потеря интереса малышей к группе, куда вы записали своего ребенка, – это одно, но симптомы депрессии могут заставить ребенка перестать заботиться о всем важном – от посещения школы до общения с друзьями.

В вашей семье были люди, которые имели депрессию

Хотя некоторые люди лечат депрессию, но такие заболевания психического здоровья имеют тенденцию переходит из поколения в поколение.