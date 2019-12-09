Ситуации, которые случались со всеми родителями: забавные фото

Сколько бы вы не читали психологических книг или какие программы бы не смотрели, вы никогда не будете на 100% готовы к некоторым жизненным ситуациям с ребенком. На каждом этапе развития малыша вас будут ждать новые сюрпризы, которые сначала будут раздражать, но потом вы будете вспоминать их со смехом.

Издание BuzzfeedNews сделало подборку фото, от просмотра которых родители точно скажут: "О, Боже! Это случалось и с нами!".

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1. Когда ребенок просит "Мама, разбери это..."

2. Когда вы искали носки и не могли найти ни одной пары

3. Когда вам дарили музыкальную игрушку, которую невозможно выключить

4. Когда ребенок хочет сам открыть упаковку, но обязательно все рассыплет

5. А выключатели лучше делайте повыше, потому что дети дотянутся

6. Когда вы хотите получить одну салфетку, а вытягиваются несколько за раз

7. Когда в общественных местах доска для пеленания закрыта