Сколько нужно времени , чтобы привыкнуть быть мамой: интересный опрос

Большинство женщин помнят каждую минуту в момент рождения ребенка. И хотя именно тогда они официально стали мамами, некоторым из них потребовалось больше времени, чтобы осознать это и привыкнуть к новой роли. Как показывают опросы, обычно для этого необходимо в среднем почти пять месяцев.

Так, в опросе исследователи должны были изучить признаки, которые демонстрировали, что женщины стали "хозяйками" в воспитании, то есть умеют понимать разный плач ребенка и меньше нервничать или страдать от депрессии по любым причинам, пишет издание Motherly.

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По словам экспертов, многие люди думают, что осознание материнства должно быть полностью "бесшовным", но это не так – 47% мам объяснили, что были удивлены тем, сколько времени на самом деле заняла адаптация к материнству.

"Важно не бояться сказать об этих заботах, и пусть ваши друзья, семья или знакомые помогут поддержкой. Для адаптации всегда нужно время, но чем больше способов для этого вы найдете, тем быстрее разовьется чувство уверенности в том, что вы – мама", – говорят эксперты.



Чтобы привыкнуть к роли мамы нужно в среднем почти пять месяцев / Фото 4mama

Так, 57% мам сказали, что воспитание ребенка в первые дни после рождения было "немного размыто" и невозможным казалось то, что эта новая жизнь когда-нибудь станет нормальной. И все-таки со временем становилось легче, потому что связь с ребенком углубилась.

Поэтому дайте молодым мамам больше времени на осознание новой роли, даже если это займет четыре дня, четыре месяца или четыре года.

Как привыкнуть к новой роли мамы

Молодой матери кажется, что она не в состоянии справиться с новой ролью и боится сделать ошибку при уходе за новорожденным малышом. К этому страху добавляется непривычная до этого физическая усталость и отсутствие времени на себя. У матерей может возникать послеродовая депрессия.

Ниже приведены несколько советов от экспертов издания FoxNews, которые дадут мамам уверенности и помогут привыкнуть к новой роли.

Измените свои ожидания

По словам доктора Мэг Микер, женщины предполагают, что они будут испытывать радость, когда родится ребенок, поэтому если они испытывают стресс или другие эмоции, то у них возникает паника.

К тому же, гормоны женщины в этот период несбалансированы, она лишена сна и пытается влиться в новый ритм. Со всеми этими изменениями очень важно отказаться от того, как вы думали или планировали. Дайте себе разрешение принимать то, что происходит.

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Получите помощь

В течение первого года многие мамы считают, что они являются всем для ребенка: питанием, источником радости, воспитания и развития, но реальность несколько иная. Вы просто мамы, поэтому признайте, что уход за ребенком не является только вашей ответственностью и привлеките мужа или попросите членов семьи о помощи.

"Воспитывайте" себя

Послеродовой период также является сложным, поскольку ваши гормоны сильно отличаются от тех, что были во время беременности. Ваш организм тоже изменился, поэтому поймите, что нормально чувствовать себя немного "не в себе".

Создание возможностей "воспитывать" себя – делайте вещи, которые заставят вас чувствовать себя лучше в жизни. Детям нужна мать, которая счастлива, чувствует себя здоровой и не уставшей.



Не забывайте отдыхать, чтобы иметь силы для ухода за ребенком / Фото 4mama

Получите поддержку

Слушание историй других матерей может помочь новой маме понять свою собственную личность. Эксперты говорят, что мамам легче, когда у них есть сообщество для поддержки. Даже обмен чувствами с вашим партнером, членами семьи или друзьями может помочь вам чувствовать себя комфортнее в новой роли.

Живите настоящим моментом

Прекратите беспокоиться обо всех делах, запланированных на день и проводите больше времени с ребенком.