Сможет ли ваш ребенок преуспеть в жизни: зефирный тест

Почему одни дети вырастают и процветают, а другие терпят неудачу и являются менее счастливыми? Порой люди считают, что успех приходит к тем, кто получает лучшие оценки в школе, однако научные исследования свидетельствуют, что определенные качества характера гораздо более важны для становления успешной личности, чем высокие показатели IQ и отличные оценки.

Вчені знайшли головний фактор, який впливає на успішність - це здатність відкладати задоволення, пише видання Yourtango .

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Це відкриття зробили фахівці Стенфордського університету вже багато років тому. Тоді дітям 4-6 років давали зефір і говорили, що вони його можуть з'їсти, але якщо утримаються і почекають, то отримають за своє терпіння ще одну зефірку.

Звичайно, більшість малюків не боролися зі спокусою. Але ті, хто зумів почекати, як з'ясували дослідники згодом, стали більш успішними підлітками, а в дорослому житті зробили кращу кар'єру і досягли кращого матеріального становища, ніж інші.

Як проходило дослідження? Дослідник Уолтер Мішел проводив кожну дитину в маленьку кімнату, садив його за стіл і пропонував зефір. Експериментатор оголошував, що зараз вийде з кімнати і дитина зможе з'їсти зефір, коли він повернеться.



Дитина хоче зефір / Фото Rivne1

А потом ребенку предлагался выбор: если она очень захочет съесть зефир, то нужно всего только позвонить в колокольчик (который стоял на столе) – экспериментатор сразу вернется и ребенок получит лакомство. Но если ребенок дождется, пока экспериментатор вернется сам, то он получит две порции зефира.

Почему этот эксперимент не всегда срабатывает?

Не все так просто. Ведь привычка откладывать удовольствие может перерасти в синдром отложенной жизни, который несет с собой разочарование любыми достижениями.

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Крім того, американська дослідниця Селеста Кідд з Рочестерського університету дещо змінила зефірний тест і довела, що попередники не врахували фактор довіри до дорослих . Значно менше дітей чекатимуть другу порцію солодощів, якщо не впевнені, що отримають її.