Сможет ли ваш ребенок преуспеть в жизни: зефирный тест

Почему одни дети вырастают и процветают, а другие терпят неудачу и являются менее счастливыми? Порой люди считают, что успех приходит к тем, кто получает лучшие оценки в школе, однако научные исследования свидетельствуют, что определенные качества характера гораздо более важны для становления успешной личности, чем высокие показатели IQ и отличные оценки.

Ученые нашли главный фактор, который влияет на успешность – это способность откладывать удовольствие, пишет издание Yourtango.

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Это открытие сделали специалисты Стэнфордского университета уже много лет назад. Тогда детям 4-6 лет давали зефир и говорили, что они его могут съесть, но если воздержатся и подождут, то получат за свое терпение еще одну зефирку.

Конечно, большинство малышей не боролись с искушением. Но те, кто сумел выждать, как выяснили исследователи впоследствии, стали более успешными подростками, а во взрослой жизни сделали лучшую карьеру и достигли лучшего материального положения, чем остальные.

Как проходило исследование? Исследователь Уолтер Мишел проводил каждого ребенка в маленькую комнату, сажал его за стол и предлагал зефир. Экспериментатор объявлял, что сейчас выйдет из комнаты и ребенок сможет съесть зефир, когда он вернется.



Ребенок хочет зефир / Фото Rivne1

А потом ребенку предлагался выбор: если она очень захочет съесть зефир, то нужно всего только позвонить в колокольчик (который стоял на столе) – экспериментатор сразу вернется и ребенок получит лакомство. Но если ребенок дождется, пока экспериментатор вернется сам, то он получит две порции зефира.

Почему этот эксперимент не всегда срабатывает?

Не все так просто. Ведь привычка откладывать удовольствие может перерасти в синдром отложенной жизни, который несет с собой разочарование любыми достижениями.

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Кроме того, американская исследовательница Селеста Кидд из Рочестерского университета несколько изменила зефирный тест и доказала, что предшественники не учли фактор доверия к взрослым. Значительно меньше детей будут ожидать вторую порцию сладостей, если не уверены, что получат ее.

Контролировать себя может большинство детей, но если у них нет доверия к миру, нет и мотивации. Поэтому, успешность начинается с надежных и любящих взрослых рядом.