Советы для родителей, которые хотят сделать своих детей счастливыми и здоровыми

Родители всегда больше всего хотят, чтобы их дети были здоровыми, счастливыми и успешными. Но для этого нужны необходимые знания о воспитании, уходе, обучении и даже питании малышей.

Издание "Украинская правда. Жизнь" собрало полезную информацию как шпаргалку для родителей.

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Питание ребенка

В Минздраве отмечают, что дети должны здорово питаться. Они рекомендуют использовать в их рационе следующие советы:

приучайте детей к разным вкусам;

ешьте вместе и без телевизора;

установите регулярный режим питания;

не используйте пищу в качестве награды или наказания;

следите, чтобы ребенок пил много воды;

ограничьте пищу с большим количеством калорий, жира, сахара и соли.

Специалисты отмечают, что также не стоит злоупотреблять бутербродами с колбасой.

Развитие ребенка

Отдайте ребенка в садик. Ведь, как показывает исследование, дети, которые посещают детсады, имеют лучшее поведение и меньше эмоциональных проблем, чем те, кем занимается семья или няня.

И еще одно открытие для многих мам и пап: с детьми надо сюсюкаться. В частности, в первые три года жизни малыша, когда происходит интенсивное развитие мозга.

Научите ребенка говорить четко / Фото "Я беременна"

Кстати, если вы заметили, что ваш ребенок начал обманывать, не спешите его ругать. Исследование указывает на то, что дети, которые рано учатся лгать, имеют преимущества в развитии. Родители тоже обманывают, иногда сами этого не замечают. А когда врете вы, за вами повторяют и дети и начинают думать, что такое поведение нормальное.

Ежедневные привычки, которые усиливают связь с ребенком

Связь родителей с ребенком – единственная причина, почему дети сознательно придерживаются наших правил. Ребенок, который чувствует прочную связь с родителями, хочет сотрудничать с ними. Специалисты советуют придерживаться этих правил: