Советы для родителей, которые хотят сделать своих детей счастливыми и здоровыми
Родители всегда больше всего хотят, чтобы их дети были здоровыми, счастливыми и успешными. Но для этого нужны необходимые знания о воспитании, уходе, обучении и даже питании малышей.
Издание "Украинская правда. Жизнь" собрало полезную информацию как шпаргалку для родителей.
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Питание ребенка
В Минздраве отмечают, что дети должны здорово питаться. Они рекомендуют использовать в их рационе следующие советы:
- приучайте детей к разным вкусам;
- ешьте вместе и без телевизора;
- установите регулярный режим питания;
- не используйте пищу в качестве награды или наказания;
- следите, чтобы ребенок пил много воды;
- ограничьте пищу с большим количеством калорий, жира, сахара и соли.
Специалисты отмечают, что также не стоит злоупотреблять бутербродами с колбасой.
Развитие ребенка
Отдайте ребенка в садик. Ведь, как показывает исследование, дети, которые посещают детсады, имеют лучшее поведение и меньше эмоциональных проблем, чем те, кем занимается семья или няня.
И еще одно открытие для многих мам и пап: с детьми надо сюсюкаться. В частности, в первые три года жизни малыша, когда происходит интенсивное развитие мозга.
Научите ребенка говорить четко / Фото "Я беременна"
Кстати, если вы заметили, что ваш ребенок начал обманывать, не спешите его ругать. Исследование указывает на то, что дети, которые рано учатся лгать, имеют преимущества в развитии. Родители тоже обманывают, иногда сами этого не замечают. А когда врете вы, за вами повторяют и дети и начинают думать, что такое поведение нормальное.
Ежедневные привычки, которые усиливают связь с ребенком
Связь родителей с ребенком – единственная причина, почему дети сознательно придерживаются наших правил. Ребенок, который чувствует прочную связь с родителями, хочет сотрудничать с ними. Специалисты советуют придерживаться этих правил: