Над отношениями тоже нужно работать и время от времени устраивать романтические вечера или незабываемые свидания. Партнерам никогда не повредит перезагрузка, которая спасет отношения от разрыва. Поэтому мы подготовили несколько идей, которые освежат ваши чувства друг к другу.

По словам экспертов издания Elle нужно всего несколько дней, чтобы избавиться от накопившихся споров, навести "порядок" в паре, создать близость, провести доверительную беседу и создать совместные планы на будущее.

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Шесть простых шагов, которые освежат ваши чувства

Мечты в одиночестве

Для начала эксперты советуют побыть наедине с собой некоторое время. Ведь, во-первых, такие тайм-ауты полезны для каждого человека, а во-вторых, в это время вы сможете обо всем подумать и понять, чего вы ждете от ваших отношений.

Обязательно вспомните ваше начало отношений, когда вы были влюблены и ваши эмоции преобладали над любыми сомнениями. Подумайте о том, чего вы по-настоящему хотели, во что верили, и сравните это с нынешними потребностями, желаниями и планами. Предложите любимому сделать то же самое и обсудите ваши мечты. Это гарантированно сблизит вас.

Работа над ошибками

В отношениях должны участвовать оба партнера и работать над ними. Проанализируйте свои поступки и поступки партнера, это поможет вам найти то, над чем стоит поработать. Убедите себя, что, признавая недостатки, вы раскрываетесь друг другу, что, несомненно, укрепляет связь между вами.

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Полная откровенность

Идеальные отношения для меня, прежде всего, должны быть честными. Чтобы партнеры не замалчивали проблемы, а волнения и трудности всегда откровенно обсуждались. Именно на этом строится крепкое, здоровое партнерство между двумя любящими людьми.

Но помните, что полная откровенность, где ни у вас, ни у вашей половинки не остается границ приватности, которая обнажает все ваши страхи, комплексы, слабости, негативные эмоции, является вредной для отношений.

Прямое общение

Любой вид человеческих отношений сводится к общению. И почти всем хочется, чтобы это общение было свободным, легким, приятным, радостным и счастливым.

Однако сейчас часто пары общаются больше в соцсетях, чем лично. И это тоже вредит отношениям. Поэтому, не забывайте о разговорах, доверительных и душевных, по-настоящему объединяющих. А также всегда спонтанно обнимайтесь и целуйтесь. Восстановите свой физический и душевный контакт.

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Выбрасывайте лишнее

Люди не просто так затевают генеральные уборки и сортировку вещей. Это помогает навести порядок, освободить пространство от ненужного хлама, и вы получите пространство для воплощения новых идей. Поэтому, создайте собственный уютный и креативный «кокон», где вы будете счастливы вдвоем.

Планы на будущее

Какие советы обычно дают начинающим предпринимателям? Стройте планы, создавайте проекты, генерируйте идеи, стремитесь к цели и тому подобное. Все это применимо и к отношениям. Проводите достаточно времени вместе, стройте совместные планы на будущее, ставьте себе цели и избегайте бездействия. Пусть у вас будет много совместных планов и дел, ведь это сближает и держит в тонусе.