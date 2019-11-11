Стоит ли родителям читать переписку детей

Большинство родителей выберет вариант "читать", оправдываясь педофилами и "синими китами". Но действительно ли контроль дает безопасность?

Спросите у любого подростка, могут ли взрослые тайно контролировать их жизнь, и увидите, сколько отчаяния и беспомощности будет в этом "НЕТ!", рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

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Доверие помогает нам растить спокойных, уверенных в себе детей. В то время как тотальный контроль разрушает близость, нарушает способность строить равноправные и честные отношения, делает человека недоверчивым, который не осознает свои и чужие границы.

"А если ребенок об этом никогда не узнает?". Узнает. Чем старше становятся дети, тем сложнее их обмануть.

Несколько важных правил об уважении личного пространства

1. Перед покупкой гаджета записать вместе правила. Какие сайты/соцсети допустимы в этом возрасте, а какие – нет. Сколько времени можно сидеть в инете. Какие фото уместно выкладывать, а какие – нет. Эти пункты нужно расширять каждые 2 года.



Необходимо уважать личное пространство детей

2. Правила безопасности стоит обсуждать регулярно, а не когда что-то произошло. Что делать, если тебя шантажируют незнакомцы? У кого просить помощи, если твои фото ню выложены в общий доступ? Проблема в том, что сами родители часто не знают ответов на эти вопросы.

3. Главная задача родителей – построить с детьми доверительные отношения. Мы не сможем уберечь их от всех неприятностей. Но мы можем дать им поддержку и научить справляться с этим. Подросткам важно знать, что к взрослым можно обратиться с любой проблемой, и тебя не будут ругать, наказывать, стыдить.

4. Вы можете читать личные сообщения ребенка в одном случае: если сын или дочь вам это позволили. Волнуетесь, что с ребенком что-то происходит – сообщите о своих чувствах и попросите разрешение проверить гаджет. Это честно и правильно. Просто скажите: "Я переживаю за твою безопасность, но не хочу читать без разрешения. Давай вместе подумаем, как мы можем позаботиться о моем и твоем благополучии, чтобы всем было комфортно".

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