Супруги превратили фургон в дом на колесах ради путешествий с малышом: захватывающие фото

Муж и жена решили создать дом на колесах для путешествий без ограничений. По их словам, это комфортно и удобно, особенно для отдыха с маленькими детьми.

Супруги Сара и Нил пошли на такое взвешенное решение с фургоном для путешествий после рождения мальчика, сообщает Ukr.Media.

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Семейная пара привыкла посещать разные страны, поэтому они решили создать оптимальные условия и для своего малыша.



Такой домик является очень комфортным для путешествий с ребенком

"Мы решили не останавливаться в кемпингах, ведь больше любим остановки и жизнь в лесу, рядом с озерами, на пляжах или в горах. Мы хотим иметь свободную жизнь и теперь к этому готовы", - сказала Сара.

Поэтому супруги обменяли свой фургон на больший автомобиль и даже хотят сделать из него трейлер для поездок по разной местности.



После рождения ребенка супруги решили не прекращать путешествовать

На множестве фотографий можно заметить, как их сын прекрасно чувствует себя в фургончике посреди уютного лесного участка. Родители рассказывают, что там ребенок спит лучше, чем дома.



Мальчик обожает путешествия в фургоне

Мама-путешественница заверила, что дети быстро и легко адаптируются к тому, что делают родители.

Так, малыш, который еще даже не ходил в садик, уже объездил множество стран и увидел невероятные пейзажи. Он привык к приключениям и эмоциям от путешествий.



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