Супруги превратили фургон в дом на колесах ради путешествий с малышом: захватывающие фото

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/ Ukr.Media

Муж и жена решили создать дом на колесах для путешествий без ограничений. По их словам, это комфортно и удобно, особенно для отдыха с маленькими детьми.

Супруги Сара и Нил пошли на такое взвешенное решение с фургоном для путешествий после рождения мальчика, сообщает Ukr.Media.

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Семейная пара привыкла посещать разные страны, поэтому они решили создать оптимальные условия и для своего малыша.

Такий будиночок є дуже комфортним для подорожей з дитиною
Такой домик является очень комфортным для путешествий с ребенком

"Мы решили не останавливаться в кемпингах, ведь больше любим остановки и жизнь в лесу, рядом с озерами, на пляжах или в горах. Мы хотим иметь свободную жизнь и теперь к этому готовы", - сказала Сара.

Поэтому супруги обменяли свой фургон на больший автомобиль и даже хотят сделать из него трейлер для поездок по разной местности.

Після народження дитини подружжя вирішило не припиняти подорожувати
После рождения ребенка супруги решили не прекращать путешествовать

На множестве фотографий можно заметить, как их сын прекрасно чувствует себя в фургончике посреди уютного лесного участка. Родители рассказывают, что там ребенок спит лучше, чем дома.

Хлопчик обожнює подорожі у фургоні
Мальчик обожает путешествия в фургоне

Мама-путешественница заверила, что дети быстро и легко адаптируются к тому, что делают родители.

Так, малыш, который еще даже не ходил в садик, уже объездил множество стран и увидел невероятные пейзажи. Он привык к приключениям и эмоциям от путешествий.

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Теги: Путешествия Дети и несовершеннолетние Авто Отдых Семья Родители и дети
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