Топ-9 фраз для родителей, которые сделают ребенка послушным

Добиться дисциплины без криков и скандалов возможно. Простые способы помогут сохранить близкие отношения с ребенком, а малыш будет более послушным.

Как отмечают психологи, важно в просьбах к ребенку не делать давления, ведь он наоборот – сильнее будет сопротивляться и капризничать, пишет 4Mamas.

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Простые фразы упростят жизнь и родителям, и малышу, а еще сохранят нервы и укрепят отношения.

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