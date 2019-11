Тревожность как угроза хорошим отношениям родителей и детей:почему это происходит и как побороть

Итак, продолжаю тему родителей, детей и уроков (которые, дорогие мои, повторюсь, с детьми делать не надо. От слова «совсем»). ⠀ Мама (или папа) не виноваты, что вот так дёргают чадо и пытаются контролировать его учёбу. Им самим тяжело, у них ТРЕВОЖНОСТЬ. ⠀ Им кажется, что, если они что-то не проконтролируют, начнётся, скажем, инопланетный захват, ядерная война или даже революция. ⠀ Они не осознают этого, и психика их обманывает. Тревожность есть, а цели как таковой нет (если, конечно, зомби пока что в окна к вам не стучатся). Поэтому психика вынуждена разместить тревожность в какой-то не очень подобающей области – например, в вопросах школьной успеваемости наследника. ⠀ Дети – это вообще аккумулятор наших эмоций, поэтому здесь вы совершенно не одиноки. ⠀ Что надо делать? Не с ребёнком и его уроками разбираться, а со своей головой. Для начала надо понять и осознать, что дело не в нём, не в уроках, а именно в ней, родимой. ⠀ Что тревожность – продукт вашей психики, и к урокам она не имеет никакого отношения. Одно это осознание часто помогает решить проблему: надо вовремя себя «дёрнуть», сказать, «эй, мне это только кажется, пойду-ка чай попью и посмотрю сериал». ⠀ Но, если это не помогает, то есть пункт 2: записаться к психологу. Кстати, о тревожности скоро пройдет цикл лекций сразу в нескольких городах: ⠀ -В Москве: 10/10/18 ⠀ -В Санкт-Петербурге 14/10/18 ⠀ -Во Львове 29/10/18 ⠀ -В Харькове 02/11/18 ⠀ Ссылку на билеты вы сможете найти в "Избранном" и в "шапке" профиля. ⠀ О том, почему оценки вообще никакой роли не играют, и как быть с детьми, которые не хотят учиться, я расскажу вам завтра в 20:00 ⠀ #уроки #родители #дети #харьков #психология #лабковский #тревожность

