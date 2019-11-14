Тревожность как угроза хорошим отношениям родителей и детей:почему это происходит и как побороть

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Чем тревожность родителей грозит отношениям с их детьми: ответ психолога / The Independent

Некоторые люди думают, если они что-то не проконтролируют, то начнется страшное, поэтому при наличии детей психика размещает эту тревожность в вопросах их успеваемости или поведения. Однако во взаимоотношениях с чадами это может только навредить. Поэтому таким лицам, прежде всего, следует разобраться с собой.

Об этом написал психолог Михаил Лабковский в своем Instagram.

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По его словам, родители невиновны в том, что довольно часто дергают своего ребенка и пытаются контролировать его обучение.

"Им самим тяжело, у них – тревожность. Им кажется, если они не проконтролируют, начнется, скажем, пришельцы захватят нашу планету, начнется ядерная война или революция. Они не осознают этого, и психика их обманывает", – заметил специалист.

В то же время он подчеркнул, что у таких людей тревожность есть, а цели как таковой нет.

"Поэтому психика вынуждена разместить тревожность в какой-то не очень надлежащей области – к примеру, в вопросах школьной успеваемости наследника. Дети – это вообще аккумулятор наших эмоций, поэтому здесь вы абсолютно не одиноки", – объясняет психолог.

Батьки, діти, тривожність, психологія, здоров'я

Следовательно, Михаил Лабковский рекомендует таким родителям не с ребенком и его уроками разбираться, а со своей головой.

Для начала надо понять и осознать, что дело не в нем, не в уроках, а именно в ней, родимой. Что тревожность – это продукт вашей психики, к урокам она не имеет никакого отношения. Одно это осознание часто помогает решить проблему: надо вовремя себя "дернуть", сказать, "эй, мне это только кажется, пойду-ка чай попью и посмотрю сериал". Но, если это не помогает, то есть другой пункт – записаться к психологу, – подытожил эксперт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итак, продолжаю тему родителей, детей и уроков (которые, дорогие мои, повторюсь, с детьми делать не надо. От слова «совсем»). ⠀ Мама (или папа) не виноваты, что вот так дёргают чадо и пытаются контролировать его учёбу. Им самим тяжело, у них ТРЕВОЖНОСТЬ. ⠀ Им кажется, что, если они что-то не проконтролируют, начнётся, скажем, инопланетный захват, ядерная война или даже революция. ⠀ Они не осознают этого, и психика их обманывает. Тревожность есть, а цели как таковой нет (если, конечно, зомби пока что в окна к вам не стучатся). Поэтому психика вынуждена разместить тревожность в какой-то не очень подобающей области – например, в вопросах школьной успеваемости наследника. ⠀ Дети – это вообще аккумулятор наших эмоций, поэтому здесь вы совершенно не одиноки. ⠀ Что надо делать? Не с ребёнком и его уроками разбираться, а со своей головой. Для начала надо понять и осознать, что дело не в нём, не в уроках, а именно в ней, родимой. ⠀ Что тревожность – продукт вашей психики, и к урокам она не имеет никакого отношения. Одно это осознание часто помогает решить проблему: надо вовремя себя «дёрнуть», сказать, «эй, мне это только кажется, пойду-ка чай попью и посмотрю сериал». ⠀ Но, если это не помогает, то есть пункт 2: записаться к психологу. Кстати, о тревожности скоро пройдет цикл лекций сразу в нескольких городах: ⠀ -В Москве: 10/10/18 ⠀ -В Санкт-Петербурге 14/10/18 ⠀ -Во Львове 29/10/18 ⠀ -В Харькове 02/11/18 ⠀ Ссылку на билеты вы сможете найти в "Избранном" и в "шапке" профиля. ⠀ О том, почему оценки вообще никакой роли не играют, и как быть с детьми, которые не хотят учиться, я расскажу вам завтра в 20:00 ⠀ #уроки #родители #дети #харьков #психология #лабковский #тревожность

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К слову, люди также постоянно волнуются о состоянии своего здоровья, однако иногда такое чрезмерное беспокойство может лишь навредить.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Родители и дети Семья Психология Дети
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