Тревожность как угроза хорошим отношениям родителей и детей:почему это происходит и как побороть

Некоторые люди думают, если они что-то не проконтролируют, то начнется страшное, поэтому при наличии детей психика размещает эту тревожность в вопросах их успеваемости или поведения. Однако во взаимоотношениях с чадами это может только навредить. Поэтому таким лицам, прежде всего, следует разобраться с собой.

Об этом написал психолог Михаил Лабковский в своем Instagram.

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По его словам, родители невиновны в том, что довольно часто дергают своего ребенка и пытаются контролировать его обучение.

"Им самим тяжело, у них – тревожность. Им кажется, если они не проконтролируют, начнется, скажем, пришельцы захватят нашу планету, начнется ядерная война или революция. Они не осознают этого, и психика их обманывает", – заметил специалист.

В то же время он подчеркнул, что у таких людей тревожность есть, а цели как таковой нет.

"Поэтому психика вынуждена разместить тревожность в какой-то не очень надлежащей области – к примеру, в вопросах школьной успеваемости наследника. Дети – это вообще аккумулятор наших эмоций, поэтому здесь вы абсолютно не одиноки", – объясняет психолог.

Следовательно, Михаил Лабковский рекомендует таким родителям не с ребенком и его уроками разбираться, а со своей головой.

Для начала надо понять и осознать, что дело не в нем, не в уроках, а именно в ней, родимой. Что тревожность – это продукт вашей психики, к урокам она не имеет никакого отношения. Одно это осознание часто помогает решить проблему: надо вовремя себя "дернуть", сказать, "эй, мне это только кажется, пойду-ка чай попью и посмотрю сериал". Но, если это не помогает, то есть другой пункт – записаться к психологу, – подытожил эксперт.

К слову, люди также постоянно волнуются о состоянии своего здоровья, однако иногда такое чрезмерное беспокойство может лишь навредить.