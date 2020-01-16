Трогательные и правдивые комиксы о влюбленных в первый месяц и через год отношений

Все счастливые и крепкие пары в первые дни отношений много чего стеснялись и вели себя вместе совсем по-другому, нежели через год отношений. Например, в первые месяцы многие девушки боялись быть со своими избранниками без макияжа, а парни думали, что они самые сильные и мужественные в паре. Но через один год часто все может измениться.

И иногда эти различия поражают и вызывают улыбку. Издание "Тутка" собрало 12 очень милых и ироничных комиксов о том, как со временем меняются отношения в паре.

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Однако кое-что таки остается неизменным. Поэтому, смотрите фото, заряжайтесь позитивом и узнавайте в персонажах комикса себя и свою вторую половинку.

Смотрите фото: как меняются пары через месяц и год отношений