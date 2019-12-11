Ученые доказали, что счастливый брак увеличивает продолжительность жизни

Нидерландские ученые выяснили, что счастье в браке способствует долголетию. Для этого эксперты в течение 8 лет собирали данные о самых разных факторах жизни опрошенных семей.

Ученые хотели узнать о степени удовлетворенности жизнью, поддержке другого партнера, наличии и периодичности физических нагрузок, передает издание Medic Forum.

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Известно, что около 16% людей умерли до момента завершения исследования (причем все случаи были отмечены в семьях с меньшей степенью удовлетворения супружеской жизнью). Кроме того, все умершие относились к группе менее образованных и обеспеченных людей, также в этой категории были люди, которые ведут недостаточно активный образ жизни и имеют недостаточно крепкое здоровье.

Согласно сделанным исследовательской группой выводам, счастливая семейная жизнь вполне способна влиять на общее состояние здоровья человека. А поддержка и любовь в браке оказывают благотворное влияние на организм, продлевая жизнь.

В ходе работы ученые провели общенациональный репрезентативный опрос, в котором приняли участие почти 4,5 тысяч пар американцев. Также для определения продолжительности жизни и смертности эксперты использовали национальный индекс смерти, предоставленный Центром контроля и профилактики заболеваний.