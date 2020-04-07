Ученые доказали пользу воспитания детей бабушками и дедушками

Если ваши дети никогда не забывают веселое время, проведенное с бабушкой и дедушкой, то у них несомненно было счастливое детство. Ведь благодаря этим людям дети растут более счастливыми, потому что чувствует большую привязанность, эмоциональную близость, и у них остается множество приятных воспоминаний.

Исследования показали, что дети, оставленные на попечение бабушек и дедушек, а не нянь или детских садов, лучше и быстрее учатся говорить и более эмоционально стабильны, пишет Coma.

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Поэтому, если вы с родителям находитесь в хороших отношениях, не стесняйтесь оставлять своего ребенка время от времени пообщаться с бабушкой и дедушкой. Ведь пожилые люди безгранично любят своих внуков и всегда готовы дать им все самое лучшее, а главное – свое тепло, заботу и много чудесных моментов.

Отметим, что дети начинают получать больше пользы от близких взаимоотношений с бабушкой и дедушкой по достижении 3-летнего возраста. А с рождения до трех лет ребенку важнее близость с матерью и отцом.

Почему связь старшего поколения с внуками так важна

Бабушки и дедушки не обременены лишними обязанностями и ответственностью и могут беспрепятственно наслаждаться общением с маленькими детьми.



и ответственностью и могут беспрепятственно наслаждаться общением с маленькими детьми. Они не стремятся обрести над ребенком власть и полный контроль. Они только осторожно, мягко и ненавязчиво подсказывают внукам правильное направление, при этом балуя чем-то вкусненьким.



Бабушка читает книгу с внучкой / Фото "Особая"

С бабушками и дедушками дети быстрее узнают родной язык, чем в детском саду. А общение с ними эффективно развивает коммуникативные способности ребенка.



ребенка. В мире постоянной спешки и загруженности именно бабушка и дедушка умеют ценить момент "здесь и сейчас".



У них большой жизненный опыт, правильные ориентиры и они придерживаются важных моральных ценностей. Для них самое главное – оставить в памяти внуков положительный эмоциональный след.

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Поэтому, переживая эти прекрасные впечатления вместе со старшим поколением, дети получают возможность учиться и развиваться. Они узнают истинное счастье, без лжи и фальши. А еще и рядом с ними дети чувствуют любовь и чувствуют себя самыми счастливыми и всегда уверенными в себе.

В этом кроется главный ключ и секрет хорошего воспитания: дети, которых любят, ценят и уважают, становятся более счастливыми взрослыми, потому что у них формируется здоровая высокая самооценка.