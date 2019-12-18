Украинка покоряет Америку оригинальным ожерельем ручной работы: история успеха

Мастерица из Чикаго Роксолана Прокопив, которая переехала в США из Тернополя, создает невероятное ожерелье. Ее изделия набирают огромную популярность, ведь американцы всегда восхищались хенд мейдом.

О своем деле хенд мейда девушка рассказала изданию UaModna.

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Как Роксолане удалось уехать за границу? Девушка рассказала, что она с мужем выиграла грин-карту, поэтому решили поехать и увидеть мир.

"Для меня было нелегко бросить все и начать абсолютно новую жизнь с чистой страницы, начать там, где никого и ничего не знаешь. Нам не было на кого надеяться, кроме, как на самих себя", – сказала она.



Роксолана Прокопив с дочкой / Фото UaModna

Легко ли начать новое дело заграницей? По словам Роксоланы, неважно, где ты занимаешься любимым делом, если ты этим живешь. Если ты в том или ином деле видишь, какой правильный собственный путь, то это пожалуй, – самое важное. Мастерица добавила, что где бы ты не жил, всегда нужно помнить, что ты сын или дочь той страны, куда всегда возвращает твое сердце".

Почему она решила изготавливать украшения? Роксолана призналась, что не было идеи или даже мечты по изготовлению ожерелья. "Я не думала о том, будет ли это успешно, будет ли это цениться, понравятся ли такие изделия другим. Мне, видимо, просто нужна была пища для души и я ее нашла в ожерелье", – ответила мастерица.



Бусы Роксоланы Прокопив / Фото UaModna

Я всегда восхищалась и восхищаюсь людьми, которые творят красоту собственными руками и собственным умом. Что касается меня, то я возможно, просто почувствовала сердцем, что этим делом буду очень близка к Украине и сумею научить своего ребенка ценить, уважать и любить Украину, так как люблю ее я,

– заявила Роксолана.

Где мастер покупает материалы и берет идеи? Женщина призналась, что материалы закупает везде. "В большинстве – это натуральный камень, но у меня он всегда сочетается с керамикой, деревом, стеклом, металлом. Все, что можно нанизать на разочку, все мне подходит, а уже потом мое воображение рисует целостную картину, какой она должна быть", – сказала Роксолана.



Оригинальное ожерелье Роксоланы Прокопив / Фото UaModna

Где легче найти клиента – в Украине или за рубежом? По словам мастерицы, она не ищет клиентов, потому что это дело – это не бизнес, не цель заработка, а как определенный "полет души на Украину".