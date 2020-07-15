В мире менее миллиарда человек живет в нищете. И, конечно, нехватка денег в семье влияет на воспитание детей. Так, ученые провели исследование, как увеличение дохода повлияет на малышей.

Еще 20 лет назад группа ученых начала исследование, в котором наблюдала за жизнью и развитием более тысячи детей из семей с низким доходом в США. Они хотели изучить условия, которые влияют на психическое состояние детей в сельских районах Америки, пишет The Washinghton Post.

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Однако однажды у некоторых семей увеличился доход – ежегодно четверть этих семей получали долю в размере 4 тысячи долларов от казино, которое построили возле их территории. Все эти внезапные изменения показали, как деньги могут влиять на жизнь ребенка. И эффект оказался положительным и достаточно существенным.

В частности, увеличение дохода коснулось такого качества характера ребенка, как добросовестность. А также на способность строить хорошие отношения с людьми и умение работать в команде. Именно эти качества важны для успешной жизни ребенка в будущем.

Ученые считают, что после увеличения семейного дохода отношения между супругами улучшились, и вследствие этого улучшились отношения между родителями и детьми. Взрослые стали меньше выпивать. Кроме того, с появлением денег семья начала испытывать меньший стресс. Полученных средств хватало на оплату аренды, еду и другие основные вещи.

"В основном супруги из бедных семей ссорятся из-за денег. Когда нет предмета ссоры, тогда устанавливается гармония в семье", – говорит профессор Рэндалл Аки.

Некоторые семьи даже переехали в другие районы с более развитой инфраструктурой и лучшими условиями для обучения малышей. Известно, что в 8 лет личность ребенка уже сформирована, а то, что происходит дальше, зависит от того, в каких условиях жил ребенок в ранние годы.

Итак, исследование показывает, что пусть семьи получили и небольшие деньги, они получили положительную силу. "Когда у бедных детей нет таких возможностей, как у детей из богатых семей, то это негативно отражается на их будущем. Однако, даже совсем небольшая сумма денег может изменить их жизнь к лучшему", – добавляют исследователи.