Важные запреты: в Японии ввели новые методы воспитания детей

Новый закон приняли еще в июне 2018 года. Он запрещает родителям применять наказание для детей, а некоторые действия конкретно будут считаться насилием, передает Anywell.

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К примеру, отныне запрещено традиционный японский способ сидения на полу – сэйдза поскольку длительное пребывание в такой позиции вызывает боль. Конечно, если ребенок сам сядет в такую позу на церемонии, то в этом нет ничего страшного. Но заставлять ее сидеть так часами нельзя.



Поза сэйдза в Японии / Фото с сайта "Пикабу"

Также вне закона оказались избиения и пощечины.

А, кроме физического насилия, теперь запрещены психологические наказания. Например, игнорирование детей и сравнение их с другими определяют как форму насилия. Также детей нельзя оскорблять и психологически давить на них.

К тому же, в Японии отныне детей нельзя ограничивать в еде. То есть за фразу "не ешь пока не выучишь уроки или приберешь в комнате" в Японии можно получить наказание. Правда, какое именно – пока не известно.