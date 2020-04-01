Влюбленные пенсионеры ежедневно встречаются возле закрытой границы, чтобы пообщаться: милые фото

Из-за закрытия границы между странами в связи с пандемией коронавируса пара пенсионеров не может посещать друг друга. Поэтому 89-летний Карстен Тюхсен Хансен из немецкой Северной Фризии и его 85-летняя возлюбленная Инга Расмуссен из Дании встречаются на закрытом погранпереходе Авентофт, общаясь через шлагбаум.

Мужчина приезжает на электровелосипеде, привозит с собой горячую воду и местную тминную настойку, чтобы не замерзнуть, пишет BBC.

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Зато женщина берет горячий кофе в термосе и домашнюю еду, чтобы Карстен "нормально поел". К сожалению, обнять друг друга они сейчас не могут из-за определенной законом двухметровой дистанции, ведь оба – в группе риска.

"Это печально, но мы не можем этого изменить", – рассказывает 85-летняя датчанка. С Хансеном она уже два года и видятся каждый день. Женщина надеется, что привычное течение жизни, возможно, восстановится после Пасхи.

Влюбленные ждут, когда все ограничения закончатся, чтобы вместе отправиться в путешествие. Оба любят речные круизы. Они уже исследовали Дунай, Рейн и Мозель. Однако, пока пара планирует соблюдать правила и оставаться на расстоянии. Они – еще одна пара, которая нашла способ сохранить свои отношения во время пандемии.