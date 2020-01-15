Вместе 85 лет: самая старшая пара мира поделилась советами о крепких отношениях

Когда вы женаты с одним человеком 80 лет, то можно с уверенностью сказать, что вы много знаете об отношениях. По Книге рекордов Гиннеса, самой старшей парой мира являются Шарлотта и Джон Хендерсон, которые познакомились еще в 1934 году, когда были студентами Техасского университета в Остине.

22 декабря 2019 года они отпраздновали свою "дубовую" годовщину – 80-летие брака.

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Изданию Washington Post, 105-летняя Шарлотта и 106-летний Джон рассказали свои секреты счастливого, здорового и долгого союза.

По словам Джона, пара девизом отношений сделала старую пословицу "Никогда не ложитесь спать сердитыми". Стоит все ссоры и споры решать до того, как идти в кровать.

Кроме того, пара ведет активный образ жизни: Хендерсоны наслаждаются питательной пищей (употребляют фрукты, овощи, цельнозерновые и нежирные белки) и пьют очень мало алкоголя. Также муж все еще имеет привычку регулярно ходить в спортзал.

Еще один фактор, который, возможно, способствовал их долгому браку: пара никогда не имела детей. "Некоторые люди сказали, что именно поэтому мы так долго жили", – говорит он. Зато счастливые супруги наполнили свою жизнь путешествиями, преимущественно круизами. Они проплыли множество стран и территорий: в частности, вокруг Южной Америки, Скандинавии, Китая и десятков других.



Пара много путешествует / Фото Washington Post

Сейчас их брак длится 80 лет, однако Джон и Шарлотта были вместе дольше – 85. "Ей понадобилось пять лет, чтобы решить, что она хочет жениться, поэтому не спешите с этим", – говорит муж.