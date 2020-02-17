Зачем родители придумывают детям странные имена: опрос

Родители часто не могут договориться, как назвать ребенка. Сейчас взрослые не только выбирают странные имена, но и придумывают собственные. Так, британский опрос показывает, что 94% родителей считают, что вымышленные имена очень важны в наше время.

А все потому, что, по их словам, это поможет ребенку выделяться из толпы – так думают 72% опрошенных, пишет Study Finds.

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Каждый 50 человек выбирает имя для малыша с учетом соцсетей, чтобы его было проще найти в интернете. Опрос показал, что 7% дали ребенку выдуманное имя, а 65% об этом задумывались.

Однако, 92% опрошенных думают также о том, что оригинальное имя может доставить неприятности ребенку. Например, две трети опасаются, что его будет трудно написать или произнести, 62% – что оно будет казаться устаревшим, еще треть – что учителя будут судить о ребенке по его имени.

Результаты исследования показывают:

33% родителей выбирали для ребенка имя, которое не было явно мужским или женским;

10% объединяли в одно два имени, которые им нравились;

9% пытались объединить имена старших родственников и почтить семью.

Отметим, что украинские родители, кстати, тоже называют детей необычными именами. В прошлом году, например, среди них были Фиона и Нелей.