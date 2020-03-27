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Записка через дрон и ужин на балконе: милая история знакомства во время карантина – фото

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Свидание во время карантина / Коллаж Семьи 24

Люди уже несколько недель находятся на карантине, не имея возможности встретиться со своими близкими людьми. Особенно это является большой проблемой для влюбленных, которые не могут дождаться встречи друг с другом. Но, американец Дмереми Коэн нашел выход из этой ситуации.

Как они познакомились во время карантина? Парень заметил девушку, которая танцевала на крыше здания рядом с его собственным домом в Бруклине. Позже она его заметила: Джереми махнул рукой, а девушка помахала в ответ, пишет Bored Panda.

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Тогда Джереми отправил дрон к девушке, к которому прицепил записку. "Я схватил лист бумаги, ручку и дрон. Тогда я записал номер телефона и слова "Напиши мне" и отправил это девушке", – рассказал Джереми.


Девушка, которая танцевала на крыше дома / Фото Bored Panda

Парень признался, что очень волновался, ведь не был на свидании уже около года. "Я думаю, что просто хотел какого-то социального взаимодействия, а ограничения в стенах моей квартиры вдохновило меня на творчество", – добавил он.

Девушка Тори взяла открытку с дрона и через час парень таки получил от нее ответ. На следующий день Джереми решил пригласить ее на ужин, но не знал как это сделать в условиях карантина.

Смотрите фото со свидания Джереми и Тори:

За 30 минут до свидания парень и его сосед по комнате все организовали: Джереми должен был сидеть на балконе, а девушка оставаться на крыше дома, по правилам социального дистанцирования.

Девушка согласилась и в 17 пришла на свидание. Так, парень ее сфотографировал и сказал, что девушка выглядит красиво. Тогда они начали общаться через видеозвонок, ужиная в одиночестве. Позже он рассказал, что свидание прошло удачно и они даже решили устроить еще одно.

Смотрите смонтированное видео со знакомства и свидания Джереми и Тори:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений JEREMY COHEN (@jermcohen)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений JEREMY COHEN (@jermcohen)

 

Автор: Мария Бондар
Теги: Коронавирус COVID-19 Семья Жизненные истории Отношения
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