Записка через дрон и ужин на балконе: милая история знакомства во время карантина – фото

Люди уже несколько недель находятся на карантине, не имея возможности встретиться со своими близкими людьми. Особенно это является большой проблемой для влюбленных, которые не могут дождаться встречи друг с другом. Но, американец Дмереми Коэн нашел выход из этой ситуации.

Как они познакомились во время карантина? Парень заметил девушку, которая танцевала на крыше здания рядом с его собственным домом в Бруклине. Позже она его заметила: Джереми махнул рукой, а девушка помахала в ответ, пишет Bored Panda.

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Тогда Джереми отправил дрон к девушке, к которому прицепил записку. "Я схватил лист бумаги, ручку и дрон. Тогда я записал номер телефона и слова "Напиши мне" и отправил это девушке", – рассказал Джереми.



Девушка, которая танцевала на крыше дома / Фото Bored Panda

Парень признался, что очень волновался, ведь не был на свидании уже около года. "Я думаю, что просто хотел какого-то социального взаимодействия, а ограничения в стенах моей квартиры вдохновило меня на творчество", – добавил он.

Девушка Тори взяла открытку с дрона и через час парень таки получил от нее ответ. На следующий день Джереми решил пригласить ее на ужин, но не знал как это сделать в условиях карантина.

Смотрите фото со свидания Джереми и Тори:

За 30 минут до свидания парень и его сосед по комнате все организовали: Джереми должен был сидеть на балконе, а девушка оставаться на крыше дома, по правилам социального дистанцирования.

Девушка согласилась и в 17 пришла на свидание. Так, парень ее сфотографировал и сказал, что девушка выглядит красиво. Тогда они начали общаться через видеозвонок, ужиная в одиночестве. Позже он рассказал, что свидание прошло удачно и они даже решили устроить еще одно.

Смотрите смонтированное видео со знакомства и свидания Джереми и Тори: