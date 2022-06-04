Фантастична спроба самогубства Росії, – Подоляк про те, чому війна досі не закінчилася

Росія, попри великі втрати та шалений тиск на економіку, не відмовляється від своїх намірів захопити Україну. Ворог вирішив йти до кінця, де його обов'язково чекає неминучий крах.

Російські окупанти показали всьому цивілізованому світу, що не збирається керуватися здоровим глуздом та буде продовжувати війну проти України. Путін та його бійці сподіваються на те, що їм вистачить сил та ресурсів на досягнення своїх цілей, хоча усі прогнози свідчать про абсолютно протилежне.

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Доки триватиме війна

За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, коли закінчилася перша фаза війни, існували сподівання на те, що росіяни відійшли від "теплої ванни", яку їм влаштувала пропаганда, та будуть готові вести політику, бодай віддалено схожу на адекватну. Вже тоді усі прогнози для них були невтішними, тому намагання вийти з процесу, який веде до краху, виглядали логічними.

Виявилося, що ні. Все, що зараз робить керівництво Росії – це доведення до абсурду своєї стратегії. Я так розумію, що це якась спроба фантастичного самогубства,

– сказав Подоляк.

Що стосується термінів тривалості активних бойових дій, то тут важко робити прогнози, адже війна – це не лінійний процес. Зараз підрахунки накопиченої зброї говорять про те, що активні бої ще триватимуть від двох до шести місяців.

"Я б більше аналізував зміни суспільних настроїв у нашій країні, Росії, Європі. Ми зараз розуміємо, що необхідно знову почати інтенсивніше працювати з проросійським лобі, яке є в Європі, щоб воно не мало можливості просувати далі ці вбивчі для України наративи", – додав радник керівника Офісу Президента.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

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