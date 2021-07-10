У Фастові чоловік серед ночі атакував авто патрульної поліції
Джерело:телеграм МВС України
На Київщині, у Фастові місцевий житель розбив скло службового автомобіля патрульних та вдарив поліцейського. З місця інциденту зловмисник намагався втекти, однак йому не вдалося.
За інформацією правоохоронців, подія трапилася на Привокзальній площі міста Фастів 10 липня, приблизно о 3:00. Тоді патрульні Фастівщини документували правопорушення на залізниці.
Читайте також У Львові агресивний чоловік відлупцював поліцейського: йому загрожує в'язниця
Чоловік атакував авто патрульних
Вночі 34-річний місцевий житель напідпитку зненацька кинувся до працівників поліції. Зловмисник розбив скло службового авто патрульних та вдарив по обличчю одного з правоохоронців.
Після цього нападник спробував втекти з місця події, однак йому це не вдалося.
Зловмисника затримали
На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці затримали чоловіка.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Запобіжний захід зловмиснику обере суд.
У Фастові чоловік атакував авто патрульних: дивіться відео