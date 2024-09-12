Розширять можливості на фронті: ЗМІ розповіли про ракети з Ірану, які отримає Росія

Нещодавно з'явилася інформація, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану. Одному з кореспондентів видання вдалося дізнатися більше про нове озброєння, що отримав Кремль.

Джерела видання в західних розвідках повідомили, що Іран поставив Росії балістичні ракети Fath-360. На їхню думку, вони зможуть розширити можливості Росії на фронті.

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Що відомо про іранські ракети, які отримала Росія

У виданні розповіли, що Fath-360 – балістична ракета ближнього радіуса дії, її дальність атаки близько 120 кілометрів і корисне навантаження близько 150 кілограмів. Західні джерела зазначають, що вони володіють високою точністю.

На думку джерел видання, ці характеристики ракети здатні розширити можливості Росії на фронті.

Вона дає Росії здатність завдавати більше високоточних ударів. Ми оцінюємо, що Росія використовуватиме ці балістичні ракети ближнього радіуса дії на лінії фронту, що звільнить російську авіацію для ударів у глибшому українському тилу,

– заявило одне з джерел.

Там зазначили, що активне використання іранських ракет можна буде побачити "ймовірно, не раніше, ніж за два тижні".